Im Mügelner Ortsteil Niedergoseln ist am Dienstag ein toter Säugling aufgefunden worden. Ob es sich um ein Verbrechen handele, sei noch offen, ermittelt werde in alle Richtungen, so ein Polizeisprecher. Dafür sind derzeit die Rechtsmedizin und Ermittler der Mordkommission vor Ort.