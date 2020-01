Totes Baby in Altenburg: Was geschah in der Albert-Levy-Straße?

Altenburg

Kaum etwas bewegt die Anwohner der Albert-Levy-Straße so sehr, wie die Geschehnisse des 3. November 2019. Am Vormittag jenes Sonntags rücken laut Augenzeugen Rettungskräfte und die Polizei mit mehreren Wagen an, bleiben stundenlang in dem gepflegt wirkenden Wohn-Karree des Altenburger Stadtteils Nord. Zwischenzeitlich kommt es zu einem Menschenauflauf vor einem der Hauseingänge. Etwa 20 Leute sollen es gewesen sein, vor allem junge Männer arabischer Herkunft.

Ein Mann übergibt nach Protest einen Kindersarg

In der Gruppe, die aus Mitgliedern einer syrischen Großfamilie besteht, sowie zwischen den Beamten und den Vertretern der Familie wird wild gestikuliert und laut diskutiert. Von zuweilen tumultartigen Szenen ist die Rede. Daneben sitzt mindestens ein Rettungssanitäter auf dem Bordstein – und ringt um Fassung. Beobachter ahnen warum, als es gen Nachmittag ruhiger wird, ein Mann – mutmaßlich der Vater – einen weißen Kindersarg herausträgt und einem Altenburger Bestatter übergibt.

Seither fragen sich nicht nur die Anwohner: Was war da los? Was ist passiert? Gerüchte schießen ins Kraut, auch weil man nichts hört oder liest – und die Polizei nichts meldet. Das begründet die Landespolizeiinspektion Gera mit „Pietätsgründen und aus Rücksicht auf die Hinterbliebenen“, wie eine Sprecherin auf Nachfrage mitteilte. Daneben bestätigt sie „einen Polizei- und Rettungseinsatz“ in der Levy-Straße. „Grund hierfür war der plötzlich eintretende Kindstod eines Säuglings.“ Ob es sich dabei um ein Gewaltverbrechen handelte, war zu diesem Zeitpunkt aber völlig offen.

Obduktion liefert keinen Hinweis auf Gewaltverbrechen

Das fand die Staatsanwaltschaft erst deutlich später durch eine Leichenschau heraus. Die Geraer Behörde bestätigte auf OVZ-Nachfrage, dass an jenem 3. November gegen 11 Uhr ein kleines Mädchen in Altenburg-Nord starb. Gerade einmal vier Monate wurde es alt. Die Todesursache ist jedoch noch immer ungeklärt, weswegen weiter ermittelt wird.

„Es handelt sich um den Verdacht des plötzlichen Kindstods“, erklärte der stellvertretende Sprecher der Staatsanwaltschaft, Sven Schroth. „Die Obduktion hat keinerlei Hinweise auf eine Straftat ergeben, aber auch auf keine andere Todesursache.“ Deswegen gebe es jetzt noch Nachuntersuchungen. „Diese sind aber noch nicht abgeschlossen.“

Staatsanwaltschaft muss Aufwand betreiben

Dass die Ermittler einen solchen Aufwand betreiben, hängt mit den Vorschriften zusammen. So muss laut Paragraf 159 Strafprozessordnung jeder Verdacht auf einen unnatürlichen Tod der Staatsanwaltschaft oder dem Amtsgericht gemeldet werden. Der Grund für die Fortsetzung der Ermittlungen, obwohl ein Gewaltverbrechen ziemlich sicher ausgeschlossen werden kann, hängt wiederum damit zusammen, dass plötzlicher Kindstod eine Diagnose ist, die sich nur durch Ausschluss aller anderen Todesursachen feststellen lässt.

Die tumultartigen Szenen vor dem Wohnblock lassen sich wiederum dadurch erklären, dass die syrische Familie, die gläubigen Muslime sind, offenbar eine Leichenschau und einen Abtransport im Sarg vermeiden wollten. Denn das widerspricht den religiösen Riten des Islam. Diese sehen eine möglichst unversehrte Bestattung des Leichnams nach einer Waschung nur im Leichentuch und binnen 24 Stunden vor. Zudem führt das Todesermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft dazu, dass sie der Beerdigung per Unterschrift zustimmen muss.

Familienfeier am Vorabend – Baby tot, als Arzt kam

Was genau an jenem 3. November und insbesondere in den Stunden und Minuten vor dem Tod des kleinen Mädchens geschah, wird weitgehend offen bleiben. Mehrere Anwohner berichten von einer Feier der syrischen Großfamilie am Abend zuvor. Was gefeiert wurde, ist unklar. Das erklärt aber, warum so viele Familienmitglieder aus Altenburg, dem Umland und aus Gera da waren. Fest steht nur, dass das Baby nicht mehr lebte, als die Rettungskräfte eintrafen.

Von Thomas Haegeler und Jens Rosenkranz