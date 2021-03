Totes Baby in Mügeln: Polizei prüft erste Zeugenhinweise

Mügeln

Im Fall des toten Säuglings, der am vergangenen Dienstag an einem Parkplatz in Mügeln gefunden wurde, geht die Polizei nach einem Zeugenaufruf ersten Hinweisen nach.

„Es sind einige Hinweise eingegangen, die aktuell geprüft werden“, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig am Montag auf Nachfrage der LVZ.

Dennoch bitte die Polizei weiterhin jeden, der eine Beobachtung gemacht haben könnte oder im Bereich des Parkplatzes eines Kleingartenvereins etwas aufgefallen sei, sich zu melden.

Der tote Säugling wurde in dieser Tasche abgelegt. Quelle: Stabsstelle Kommunikation Polizeidirektion Leipzig

Am Freitag hatten sich Polizei und Staatsanwaltschaft Leipzig an die Öffentlichkeit gewandt, weil sie inzwischen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermitteln.

Das tote Kind, bei dem es sich nach einem vorläufigen Gutachten der Rechtsmedizin um einen Jungen handelt, so schilderten es die Ermittlungsbehörden in ihrem Aufruf, habe sich „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ bereits am Sonnabend, dem 20. März am Ablageort befunden oder sei abgestellt worden.

Ein Bild des Ablageortes: Der Parkplatz des Kleingartenvereins „Am alten Bahndamm“. Quelle: Polizeidirektion Leipzig

Der Leichnam befand sich dabei in einer Einkaufstasche, in der er nach einem Hinweis am Dienstagmorgen aufgefunden wurde. Das Kommissariat 11 der Kriminalpolizeiinspektion Leipzig, zu dem auch die Mordkommission zählt, und die Staatsanwaltschaft Leipzig hatten daraufhin sofort ihre Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise erhoffen sich die Ermittler nun, wie und durch wen die Tasche an den Parkplatz nahe der Umgehungsstraße S 31 gelangte. Sie sucht auch Zeugen, die Angaben zu der Mutter machen können oder vielleicht eine Frau kennen, die schwanger war, heimlich entbunden haben könnte und jetzt kein Kind habe.

Der Ablageort befindet sich an der S 31, im Parkplatzbereich des Kleingartenvereins „Am alten Bahndamm“ im Mügelner Ortsteil Niedergoseln. Quelle: Stabstelle Kommunikation des Landespolizeipräsidiums

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Leipzig telefonisch unter 0341/96646666 und per E-Mail unter mordkommission.pd-l@polizei.sachsen.de entgegen.

Von LVZ/nie