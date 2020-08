53-Jähriger angeklagt - Totschlag am Silvestertag in Torgau: Prozessauftakt in Leipzig

Was genau geschah am Silvestertag 2019 in einer Autowerkstatt in Torgau? Das Landgericht Leipzig versucht zu klären, ob ein 53-Jähriger Pole seinen ehemaligen Geschäftspartner tödlich verletzt hat.