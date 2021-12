Leipzig

Sachsens Gastgewerbe hofft noch immer, dass das pauschale Verbot für touristische Beherbergungen im Freistaat für die kommenden Feiertage abgewendet werden kann. Zwar teilte das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen am Freitagabend mit, dass die Klage eines Hotel- und Gaststättenbetriebes gegen die Corona-Schutzverordnung „im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes unanfechtbar“ abgewiesen worden sei. Unklar blieb aber vorläufig, ob es sich dabei um die Beschwerde eines Hoteliers aus Eibenstock handelte, die auch vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Sachsen unterstützt worden war – oder um ein anderes Verfahren. Für Nachfragen war das OVG nicht mehr erreichbar.

Sachsens Dehoga-Vizepräsident Jens Ellinger kritisierte das erneute Verbot für touristische Übernachtungen im Freistaat scharf. „In den Urlaubsregionen wie Sächsische Schweiz, Erzgebirge und Vogtland sind die Beherbergungsbetriebe zu 100 Prozent auf touristische Übernachtungen angewiesen.“ Wenn ein Zimmer einmal leer bleibt, lasse sich das nicht auf andere Weise oder später kompensieren.

Hotelier aus Eibenstock hat Klage eingereicht

„Wir befürchten, dass die neue Sperre für die Adventszeit und den Jahreswechsel noch weit schlimmere Folgen haben wird als die im vergangenen Jahr“, warnte Ellinger. Der 63-Jährige betreibt seit Langem das große Elldus-Ressort in Oberwiesenthal. Zum Jahreswechsel 2020 habe es Lockdowns in ganz Deutschland und den Nachbarstaaten (mit Ausnahme der Schweiz) gegeben. Nun aber wolle Sachsen ohne wissenschaftliche Grundlage einen Alleingang unternehmen, der eine ganze Branche mit zwei Milliarden Euro Bruttoinlandsprodukt nachhaltig gefährde und keine Vorteile bei den Kontaktbeschränkungen bringe. „Bei den Daten-Auswertungen der Luca-App in diesem Jahr war der Anteil von Infektionen im Beherbergungsbereich nicht messbar, also zu klein, um ihn auch nur als ein Prozent anzugeben.“

Andere Bundesländer und Nachbarstaaten öffnen

Es sei absurd, in einem Teil der Lausitz die Ferienwohnungen zu schließen und im anderen Teil weiter zu öffnen. Wenn im sächsischen Bergland die Skilifte zu bleiben, würden Wintersportfans eben in andere Bundesländer, nach Tschechien, Polen oder in die Alpen ausweichen. „Sie werden feststellen, dass es auch woanders schön ist und sich das wahrscheinlich für die Zukunft merken“, sagte Ellinger. Wegen der permanenten Unsicherheit und kurzfristigen Wendungen in der Politik des Dresdner Kabinetts seien die Vorbuchungen in Sachsen bereits deutlich gesunken. Zum Beispiel das Elldus-Ressort habe sonst schon immer im Oktober etwa 75 Prozent der Zimmer und Suiten für den nächsten Winter reservieren können. „2021 lagen wir unter 50 Prozent. Und diese Buchungen müssen wir nun leider wieder mit hohem Aufwand stornieren bei null Einnahmen.“

Für die Touristenregionen seien es Alarmsignale, wenn etwa in Schönfeld (bei Annaberg-Buchholz) jüngst eine der zwei letzten Gaststätten aufgeben musste. Wegen völlig unklarer Zukunftsaussichten und finanzieller Einbußen durch die Kurzarbeit-Regelungen liefen der Branche in Scharen Fachkräfte davon. „Aber zu allen massiven Problemen war vom Tourismusministerium des Freistaates zuletzt vor allem vornehmes Schweigen zu hören“, kritisierte Ellinger am Freitag.

Von Jens Rometsch