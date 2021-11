Leipzig

Ununterbrochen rollen die neuesten Wohnmobile und Wohnwagen auf das Leipziger Messegelände im Norden Leipzigs und füllen die Hallen, die sich zusehends in einen Campingplatz verwandeln. Am Mittwoch beginnt die Touristik & Caravaning, auf der rund 300 Aussteller ihre Neuheiten vorstellen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Hat Corona die Reiselust der Sachsen gebremst?

Ja, allerdings ist sie weiter groß. 2020 unternahmen die Sachsen 2,8 Millionen Urlaubsreisen. Ein Jahr zuvor waren es vier Millionen, wie aus einer Analyse der „Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen“ (FUR) hervorgeht. Der Trend geht zu Urlaub in Europa, wobei knapp die Hälfte aller Reisen ins Inland führen. Immer mehr steigen auf Zelt, Wohnmobil oder Wohnwagen um. Das belegen auch Verkaufszahlen des Caravaning-Industrie-Verbands (CIVD), wonach in den ersten neun Monaten dieses Jahres 68.540 Reisemobile neu zugelassen wurden, rund acht Prozent mehr als im Jahr 2020. Und da wurden schon neue Rekordmarken erreicht.

Wie spiegelt sich der Trend auf der Messe wider?

In gleich zwei der drei belegten Hallen präsentieren Aussteller Wohnwagen und Reisemobile. ebenso informieren Verleiher über ihre Leistungen. Der Fahrzeugpark reicht vom Mini-Schlafwagen über den kompakten Van bis hin zum Luxusliner. Darunter gleich sechs Fahrzeuge des Anbieters Concorde mit Preisen zwischen 180.000 Euro bis 550.000 Euro. „Hatten wir früher vorwiegend ältere Kunden, suchen uns immer mehr auch Jüngere auf, die zum Teil Ratenzahlung vereinbaren, um luxuriös zu campen“, sagt Concorde-Vertreter Joachim Petry. 420 Fahrzeuge verkaufe man pro Jahr. Man könnte weit mehr an Frau und Mann bringen, komme aber mit der Produktion nicht hinterher. Neben Concorde sind fast alle wichtigen Marken und Hersteller in Leipzig vertreten, heißt es. Von Carthago und Malibu über Pössl und Hobby bis hin zu Dethleffs oder Campster.

Gibt es auch etwas für Leute, die gern selber basteln?

Einer der Anlaufpunkte ist sicher der Stand von Vans & Friends – eine Art Wohnzimmer mit Bar. Dort gibt es Workshops und Interviews mit Kennern der Szene. „Wir stellen Projekte wie den Umbau eines alten Hymer vor“, erzählt Peter Drager von Vans & Friends. Mit dabei ist unter anderem Sven Mammach – bekannt aus zahlreichen Videos, in denen er über seine Touren im Wohnmobil quer durch Europa oder von Um-und Ausbauten berichtet. Wer es individuell mag, aber nicht selber schrauben will, findet auf der Messe viele Stände kleinerer Hersteller. Rocket Camper ist so eine Firma. „Wir bauen Vans verschiedener Hersteller zu Campern um“, sagt Firmengründer Swen Dluzak. Der gebürtige Magdeburger hat in Zwickau Fahrzeugbau studiert.

Messe Touristik und Caravaning 2021 beginnt in Leipzig: Maria (38) und Sascha Neye (39) mit Sohn Paul (5) erkunden die Wohnmobile und Wohnwagen auf der Messe. Quelle: Andre Kempner

Kann ich mich auch über Urlaubsregionen informieren?

In Halle 4 stellen sich zahlreiche Urlaubsregionen vor, präsentieren Veranstalter ihr Reiseprogramm. Naben Polen oder Österreich wird auch wieder das Trentino mit den Dolomiten und die Region um den Gardasee dabei sein. Und es gibt gleich mehrere Stände, die über Urlaubs- und Ausflugsmöglichkeiten in Sachsen und Thüringen informieren. Darunter ist auch der Gemeinschaftsstand Leipzig Region, an dem Einrichtungen wie die Oper Leipzig, die Leipziger Stadtrundfahrten oder das Schumann-Haus vertreten sind.

Radfahren steht hoch im Kurs – ist das ein Thema?

Auf der Messe in Leipzig spielen neben neuesten Modellen vor allem Reiseziele speziell für Radfahrer eine Rolle. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) stellt auf einer Podiumsdiskussion seine neue Reiseanalyse vor und beschäftigt sich mit dem Thema Radtourismus in Sachsen. Dabei geht es auch um wirtschaftliche Chancen für Kommunen.

Wie viele Besucher werden erwartet?

Zur letzten Touristik & Caravaning im Jahr 2019 (2020 fiel die Messe ins Wasser) kamen rund 70.000 Gäste. „So viele werden es in diesem Jahr sicher nicht“, sagt Alexander Ege vom Veranstalter Messe Stuttgart. Das Interesse werde aber dennoch groß sein, schließlich handele es sich um Mitteldeutschlands größte Reisemesse.

Wo kann ich Tickets kaufen?

Tickets sind nur vorab online erhältlich. Es gibt keine Tageskasse vor Ort. Das ist Teil des umfangreichen Hygienekonzepts, durch das die Messe erst möglich ist. Zutritt hat, wer eine vollständige Schutzimpfung oder einen Genesungsnachweis (2G-Regel) vorzeigen kann. Alternativ ist auch der Nachweis eines negativen PCR-Testergebnisses (nicht älter als 48 Stunden) zulässig. Schüler und Schülerinnen können ihren wochenaktuellen Test aus der Schule als Nachweis nutzen.

Von Andreas Dunte