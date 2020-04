Touristiker wollen vor Landtag protestieren

Dresden

Die sächsische Tourmusbranche macht in der Corona-Krise mobil. Während der Sitzung des Sächsischen Landtags soll am Mittwoch vor dem Gebäude eine Kundgebung stattfinden, um auf die immer größer werdenden Nöte der Branche aufmerksam zu machen. Zuvor ist ein Buskonvoi durch die Landeshauptstadt genehmigt worden.

Tourismus bestehe nicht nur aus TUI, Lufthansa und DEHOGA, sondern aus vielen verschiedenen Berufsgruppen und Unternehmenszweigen, heißt es in einer Ankündigung der Organisatoren. Viel mehr gehörten dazu auch kleine und mittelständische Reiseveranstalter, Busunternehmen, Reisebüros, Incoming-Unternehmen, Reiseleiter und Reiseleiterinnen, Paketveranstalter, Freizeitparks, Hotels, Airlines und Flughäfen, Souvenirhändler, Taxiunternehmen, Fahrgastschifffahrt, Kletterwaldanbieter, Restaurants, Messeveranstalter, Konzert- und Showunternehmen, Schaustellern und Schaustellerinnen, Bäckereien und Wäschereien.

Anzeige

Gefordert werden finanzielle Soforthilfen für die besonders stark und langfristig betroffene Tourismuswirtschaft, eine Öffnung Schnellkredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau auch für Unternehmen mit unter 10 Mitarbeitern und ein zeitlicher Horizont, wann mit Lockerungen für die Tourismusbranche in all ihren Teilen in Europa zu rechnen ist.

Weitere LVZ+ Artikel

Tourismusminister Martin Dulig ( SPD) wird ausdrücklich gebeten, den Protest stellvertretend für EU und Bundesregierung entgegenzunehmen. „Selbstverständlich sehen wir aber auch unseren Freistaat Sachsen in der Pflicht, uns allen zu helfen“, heißt es in einer Erklärung.

Der Sächsische Landtag will sich am Mittwoch unter anderem in einer Aktuellen Debatte mit dem Thema „Stärkung Tourismus, Gastronomie, Beherbergungsgewerbe“ befassen.

Von Roland Herold