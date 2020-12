Königerode

Der Nikolaus ist in der Adventszeit eine beliebte Figur. In einem kleinen Ort im Harz war er aber noch etwas beliebter als anderswo. Denn im sachsen-anhaltischen Königerode gibt es eine besondere Tradition – den Nikolaus-Klub. „Wenn einer in Königerode Bürgermeister wurde, dann war er auch ein Nikolaus. Das hatte bei uns Tradition, und es war auch eine Auszeichnung“, sagt Jürgen Rennicke. Der Gemeindebürgermeister war wohl der Letzte, dem diese Ehrung zuteil wurde. Denn der Klub löst sich auf.

Am Stammtisch kam die Idee einer Nikolaus-Gruppe auf

Der 70-Jährige interessiert sich für die Ortsgeschichte und verwahrt auch die Chronik des Nikolaus-Vereins Königerode. Tagungsstätte war immer der Gasthof „Zum Schwarzen Adler“. Dort erschienen Anfang der 1980er-Jahre oft so viele Männer mit dem Vornamen Klaus zum Stammtisch, dass die Idee einer Nikolaus-Gruppe aufkam, erinnert sich der einstige Vereinschef Klaus-Dieter Filzhut. Zum Gründungstag am 6. Dezember 1983 meldeten sich 23 Königeroder Einwohner, die satzungsgerecht den Vornamen Klaus in ihrer Geburtsurkunde vorweisen konnten. Für Filzhut und seine Freunde wurde der Tag zum festen Termin für eine gemütliche Festsitzung. Der Passus, dass Frauen nicht teilnehmen dürfen, verschwand dabei schnell aus der Vereinsordnung.

„Die jungen Leute habe andere Interessen“

Klaus ist die deutsche Kurzform des griechischen Namen Nikolaus. Berühmtester Träger jenes Namens war der mildtätige Bischof von Myra, der vermutlich im 4. Jahrhundert im Südwesten Kleinasiens, in der heutigen Türkei, lebte und als Heiliger verehrt wurde. „Bereits im Mittelalter gab es in Deutschland den Brauch, dass der Heilige Nikolaus den Kindern Geschenke brachte“, sagt Michael Heinrich. Als er selbst den Vorsitz des Vereins übernahm, folgten weitere Änderungen in der Satzung. „Der Name war nicht mehr Bedingung, von den in den sechziger Jahren geborenen Jungen hieß keiner mehr Klaus.“ Der 55-Jährige, der seinen zweitgeborenen Sohn als Patrick-Klaus ins Geburtsregister eintragen ließ, bedauert das Ende der Tradition. „Die jungen Leute habe andere Interessen, und die meisten von uns sind leider zu alt für eine aktive Mitarbeit.“

Aus für gut gelaunte Truppe in den roten Mänteln

So wird der 6. Dezember 2020 der erste ohne die gut gelaunte Truppe mit ihren roten Mänteln sein. Vor allem im Kindergarten war jedes Jahr die Freude groß, wenn der vorweihnachtliche Besuch mit Geschenken auftauchte. Und auch auf den Nikolausmärkten in Königerode und Harzgerode gab es stets viel Spaß.

Von Bernd Lähne