Leipzig

Seinen 83. Geburtstag konnte er auf der Palliativ-Station im Leipziger St. Elisabeth-Krankenhaus noch mit seiner Frau, seinen drei Kindern und den Enkeln feiern. Doch weiter reichte die Kraft für ihn nicht mehr. In der Nacht vom 17. zum 18. September starb Niels Ketscher nach kurzer schwerer Krankheit. Das bestätigte die Familie der LVZ. Mit ihm verliert nicht nur die einst so stolze und jetzt stark kriselnde Leipziger Gießerei-Branche einen ihrer bekanntesten Köpfe. Ketscher galt europaweit als Koryphäe seines Fachs.

Studium an der Bergakademie Freiberg

Geboren wurde er am 12. September 1937 in Jena. Nach dem Studium der Gießereitechnik von 1956 bis 1961 an der Bergakademie Freiberg war Ketscher bis 1967 als Assistent bei den Professoren Czikel und Stölzel am Gießereinstitut der Hochschule tätig. 1965 promovierte er zum Dr.-Ing. 1967 wechselte er zum damaligen VEB Gisag Leipzig, einem Schwergewicht der DDR-Industrie. Im Gisag-Stammsitz in Leipzig-Lindenau durchlief er verschiedene Stationen – von der Leitung der GGG-Gießerei (Globularer Grauguss) bis zum Vize-Chef des Ingenieurbetriebs. In den 1980er Jahren wurde er Betriebsdirektor und war mit seinem Fachwissen ein anerkannter Wirtschaftslenker.

Anzeige

Erstaunliche West-Karriere für Ost-Ingenieur

Mit dem Ende der DDR 1990 brachen auch für Ketscher und den VEB Gisag schwere Zeiten an. Er schaffte es aber, mit der Privatisierung der Gisag 1992 den Gießereistandort Leipzig weiter zu erhalten. 1992 wechselte er dann in die Hauptgeschäftsstelle des Branchenverbands Deutscher Gießereifachleute (VDG) nach Düsseldorf. Von 1993 bis 2002 war er Hauptgeschäftsführer des VDG, für einen Ingenieur mit Ost-Biografie damals eine erstaunliche Karriere. Beim VDG setzt er sich vor allem für die Interessen der Ost-Standorte ein. Er war Mitglied in zahlreichen Fachgremien, gelobt wurde immer wieder seine Teamfähigkeit.

Weitere LVZ+ Artikel

Ehrung mit dem Gießerei-Oscar

Geehrt mit dem Gießerei-Oscar – der Adolf-Ledebur-Gedenkmünze – wechselte er schließlich 2002 in den Ruhestand. Den schleichenden Niedergang der Leipziger Gießerei-Branche konnte der Ex-Gisag-Chef nur noch als Beobachter verfolgen. In seinen letzten Stunden am Sterbebett hatte sich die Familie komplett zum Abschied versammelt. Vier Tage später verabschiedete sich das Gisag-Pendant, die Leipziger Gusswerke (Ex VEB Megu), von der Leipziger Wirtschaftskarte.

Von André Böhmer