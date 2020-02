Trauer und Solidarität: Wie Grimma auf den verheerenden Brand reagiert

Grimma

Nach dem verheerenden Brand Grimma wollen die Menschen im Landkreis den Hinterbliebenen der Tragödie helfen. Sehr schnell hatte die Stadt Grimma ein Spendenkonto für die Hinterbliebenen eingerichtet. Nach zwei Tagen ist die Resonanz enorm. Auch Trauer und Anteilnahme nehmen nicht ab.

Stadt Grimma koordiniert die Hilfe

Bereits sind rund 3000 Euro sind bisher auf das Spendenkonto geflossen, so Oberbürgermeister Matthias Berger. „Uns erreichen Hilfsangebote aus dem ganzen Bundesgebiet“, sagt der Stadtchef, der erst vor Kurzem den Jungen und seine Großeltern besuchte. Der Zwölfjährige ist der einzige Überlebende der Tragödie, bei der seine achtjährige Schwester, sein siebenjähriger Bruder und seine Mutter verstarb. Der Familienvater war bereits vor drei Jahren an einer Krankheit gestorben.

Zur Galerie Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Grimma-Süd sind ein achtjähriges Mädchen und seine 32-jährige Mutter ums Leben gekommen. Ein ein Jahr jüngerer Bruder schwebt in Lebensgefahr.

„Auf die Familie stürmt gerade sehr viel ein“, berichtet Berger von seinem Besuch. Man wolle den Verwandten so viel Last wie möglich von den Schultern nehmen und kümmere sich gerade um die Einrichtung des Kinderzimmers. Nun gelte es, weitere Hilfe zu bündeln und sich untereinander abzustimmen. Die Bereitschaft dazu aus Grimmas Stadtgesellschaft sei riesig.

Grimmas Vereine wollen helfen

Sportvereine aus Grimma beteiligen sich mit besonderen Aktionen. Beim Heimspiel des Volleyballvereins Grimma soll gemeinsam mit den Fußballern vom FC Grimma gesammelt werden, das bestätigte Manager Frank Geißler. „Wir werden am Samstag im Rahmen unseres Heimspiels Boxen aufstellen und unsere Zuschauer und Gäste bitten, auch eine Spende da zu lassen.“

Spendenkonto der Stadt Grimma Die Stadt Grimma hat ein Spendenkonto zur Hilfe für die Hinterbliebenen eingerichtet: IBAN: DE28 8605 0200 1010 0000 60 BIC: SOLADES1GRM, Sparkasse Muldental Verwendungszweck: Spende Stecknadelallee 8

Sensibilität und Zurückhaltung eint dabei alle Akteure. Johannes Heine vom Lions Club Grimma sagte: „Aktuell ist es wichtig, zu koordinieren, welche Hilfe nötig ist. Wir halten uns dabei im Hintergrund.“ Man wolle den nötigen Abstand wahren und stehe sofort zur Verfügung, wenn etwas gebraucht wird.

Hunderte Reaktionen und Trauer im Netz

In den sozialen Netzwerken ist die Anteilnahme am Schicksal der Familie ebenfalls riesig. In den vergangenen Tagen schrieben LVZ-Leser hunderte Kommentare und Beileidsbekundungen. Viele Menschen sind noch immer zutiefst erschüttert über die tragischen Umstände. Andere hingegen wünschen dem überlebenden Sohn und seinen Verwandten viel Kraft und Stärke in den schweren Stunden. Vor dem Haus in der Stecknadelallee werden immer mehr Kerzen entzündet und Plüschtiere abgelegt.

Von hem