Dresden

Versteinerte Mienen, lange Gesichter und Stille: Als am Sonntagabend die ersten Prognosen im Dresdner Kongress-Zentrum (DDC) über die Bildschirme flimmern, ist den allermeisten FDP-Anhängern der Schock anzusehen. Der Traum vom Wiedereinzug in den Landtag ist in weite Ferne gerückt. Zumindest in der ersten Stunde nach der Schließung der Wahllokale. Klar unter 5 Prozent, da hatten sich die Liberalen nach den letzten Umfragen mehr erhofft. Viel mehr.

Doch am frühen Sonntagabend ist zunächst Tristesse angesagt. Landesparteichef Holger Zastrow (50) versucht, die ersten Wunden seiner Partei zu lindern. Und er verbreitet noch ein bisschen Hoffnung. Die, so Zastrow, sterbe ja bekanntlich zuletzt. Von 4,7 Prozent könne es ja auch noch aufwärts gehen. Andere Bundesländer wie Bayern hätten das in späten Trends noch gezeigt. „Und die Großstädte werden doch erst zum Schluss ausgezählt“, ruft der Parteichef seinen Wahlkämpfern zu. Die halten sich am Radeberger Bier fest, wollen dem Zweckoptimismus des Dresdner Unternehmers nur bedingt folgen. Abwarten, heißt es aber zunächst noch im DCC.

Und wie das immer so ist, wenn der Erfolg ausbleibt, setzt schnell das Gemurre an der Basis ein. „Wir haben die falsche Kampagne gefahren“, sagte ein Liberaler aus Leipzig. Nein, namentlich wolle er nicht aus der Deckung kommen, aber der Frust über die verpasste Chance sitze tief. Vor allem darüber, dass der Dresdner Parteichef quasi mit einer One-Man-Show in Sachsen Wahlkampf gemacht hat. In Leipzig gab es zumindest mit der Verlegerin Kristin Franke eine eigene Spitzenkandidatin. Zastrow war darüber intern nicht glücklich, ließ es aber laufen. Nichts sollte den liberalen Frieden im Vorfeld der Wahl stören.

Zastrow, der die FDP in Sachsen seit dem Jahr 1999 führt und damit dienstältester Parteichef im Freistaat ist, hatte dann in seiner Rede auch schon erste Ursachen für das Fiasko parat. „Die Zuspitzung im Wahlkampf auf das Duell CDU gegen AfD hat uns massiv geschadet“, sagte er. „Wir haben es nicht geschafft, uns als Alternative ins Spiel zu bringen.“ Vor allem die klassischen liberalen Themen wie Wirtschaft und die Förderung des Mittelstandes im Freistaat hätten so gut wie keine Rolle gespielt.

Wie es mit ihm persönlich weitergeht – im Fall des definitiven FDP-Scheiterns – ließ Zastrow am frühen Abend im DCC noch offen. Politik-Kenner erwarten aber, dass sich der Dresdner Chef einer Werbeagentur und Betreiber des populären Biergartens „Hofewiese“ in der Dresdner Heide, aus dem Politikgeschäft zurückzieht. Finanziell darauf angewiesen ist der Mittelständler jedenfalls nicht. „Einfach machen“ – den Slogan von seinen Wahlplakaten – müsste er dann der nächsten FDP-Generation überlassen. Die zehn Prozent, die Zastrow für die FDP im Jahr 2009 holte, werden wohl auf lange Zeit die liberale Bestmarke im Freistaat bleiben.

Von André Böhmer