Traumberuf Notfallsanitäterin – Ausbildung in Eilenburg

Eilenburg

Noch im ersten Lehrjahr wurde es ernst für Elisa Winkler. Die angehende Notfallsanitäterin wird zum Noteinsatz gerufen. Genaue Informationen gibt es nicht. „Die einzige Info, die wie hatten, war: Es handelt sich um eine psychische Ausnahmesituation. Das kann viel bedeuten“, erinnert sich die 29-Jährige an ihren ersten dramatischen Einsatz. Erst am Einsatzort zeigt sich: ein Suizidversuch. Winkler und ihre Ausbilderin Karoline Dähmlow leiten Reanimationsversuche ein. Vergebens. „Auf so einen Einsatz kann man sich gar nicht richtig vorbereiten“, sagt die Auszubildende. „In dem Moment wusste ich nicht mehr, was ich machen sollte. Der Kopf war leer.“

Vier angehende Notfallsanitäter in Ausbildung

Die Lehrrettungswache des Deutschen Roten Kreuzes in Eilenburg. Hier absolviert Elisa Winkler ihre dreijährige Ausbildung zur Notfallsanitäterin. „Seit ich klein bin, wollte ich das schon machen“, erzählt die Eilenburgerin. Nachdem ihr der alte Beruf als Diät-Assistentin nicht abwechslungsreich genug war, hat sie sich vor knapp drei Jahren dazu entschlossen, ihrem Kindheitstraum nachzugehen. Vier angehende Notfallsanitäter bildet die Lehrrettungswache aktuell zum Notfallsanitäter aus. Auch bereits ausgebildete Rettungsassistenten können hier nochmal umschulen.

„Helfen, ohne zu fragen wem“

„Bewerben kann sich jeder ab 16 Jahren mit Hauptschulabschluss und mindestens zweijähriger Berufsausbildung“, so die Praxisanleiterin Dähmlow, die die angehenden Notfallsanitäter betreut. Wichtig ist für Dähmlow jedoch, dass die Bewerber neben einem Interesse an dem Beruf auch soziale Kompetenz und ein gesundes Weltbild mitbringen. „Einer unserer Grundsätze lautet: Helfen, ohne zu fragen wem.“ Auch die körperliche Eignung spiele eine Rolle, denn die Arbeit als Notfallsanitäter verlangt viel. „Man muss auch schon mal familiär Abstriche machen und an Feiertagen oder Wochenenden arbeiten“, erklärt der Vorstandsvorsitzende des DRK Eilenburg Tobias Hentschel. Das DRK Eilenburg legt daher Wert darauf, dass die Bewerber aus der Gegend kommen. „Wir bilden für uns aus und wollen, dass die Auszubildenden bleiben“, so Hentschel.

Höchste nichtärztliche Qualifikation im Rettungsdienst

Dafür erwartet die angehenden Sanitäter ein hoch qualifizierter Abschluss. Der Beruf ist die höchste nichtärztliche Qualifikation im Rettungsdienst. Die Übernahmechancen stehen gut. Dafür müssen die Auszubildenden rund 4600 Ausbildungsstunden absolvieren. 1960 davon allein in der Rettungswache. Noch einmal knapp 2000 Stunden verbringen die künftigen Lebensretter in der Schule beim DRK Bildungswerk in Leipzig-Plagwitz. Hier lernen die Azubis alles über den richtigen Umgang mit Patienten, die Grundlagen der Anamnese oder Medikamentendosierung. Der Rest ist für Praktika eingeplant: zum Beispiel in der Notaufnahme, Anästhesie oder auf der Intensivstation.

Grundsatz: Über jeden Fall wird geredet

Elisa Winkler bereitet sich aktuell auf ihre Abschlussprüfungen vor. Bei erfolgreichem Abschluss wartet eine Übernahme auf sie. Den Suizid-Einsatz im ersten Lehrjahr hat sie übrigens mit ihren Kollegen aufgearbeitet. „Alle haben hier ein offenes Ohr.“ Darauf legt auch ihre Praxisanleiterin Wert. „Es ist wichtig, dass wir eine Nachbesprechung machen, damit nach Möglichkeit keiner etwas mit nach Hause nimmt“, erklärt Dähmlow. Auch sei es für die Auszubildenden wichtig, ein Feedback zu ihrem Verhalten zu bekommen. „ Elisa hatte den Einsatz damals selbst als schlecht reflektiert. Dabei hat sie total vieles richtig gemacht.“ Elisa Winkler bereut ihre Entscheidung jedenfalls nicht. „Ich gehe gerne hierher.“

Von Bastian Schröder