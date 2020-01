Treibjagd im Stadtwald Wurzen – Aktivisten sabotieren Jagdeinrichtungen

Wurzen

Insgesamt 38 Jäger und Treiber haben sich am Sonntag an einer Treibjagd im Stadtwald Wurzen beteiligt. Im Ergebnis sind elf Wildschweine, drei Stück Rehwild und zwei Füchse sowie ein Waschbär zur Strecke gebracht worden.

Reduzierung von Schwarzwild

„Wir wollen das Schwarzwild reduzieren, welches auf umliegenden Feldern und Nutzflächen bis hinein in die Wohngebiete Schäden anrichtet“, rechtfertigte Stadtwaldjäger und Jagdleiter Jürgen Kratzmann das aus seiner Sicht gute Jagdergebnis. Dem Rehwild sei es an den Kragen gegangen, weil es besonders dem Jungwuchs an Bäumen und Büschen im Stadtwald schadet. Tage zuvor wurde diese Treibjagd angekündigt, um die Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen, denn die bejagte Fläche von etwa 350 Hektar ist ein beliebtes Naherholungs- und Ausflugsziel. Auch deshalb wurden Waldbesucher zusätzlich mit deutlich sichtbaren Warnbändern „Achtung – Heute Jagd“ sensibilisiert.

Aktivisten kündigen Sabotage an

Es gab aber Gegner, die sich von der Treibjagd provoziert fühlten und im Vorfeld Sabotage ankündigten. Sie gaben sich im sozialen Netzwerk als „Aktivisten“ einer „Tierrechtsinitiative Landkreis Leipzig“ zu erkennen und kündigten Aktionen an.

Bei Facebook kündigt eine Tierrechtsinitiative Landkreis Leipzig an, die Treibjagd im Stadtwald Wurzen sabotieren zu wollen. Quelle: Frank Schmidt

„Mehrere Jagdeinrichtungen im Stadtwald sind zerstört worden, was zur Anzeige gebracht wird“, bilanzierte Kratzmann die gezielt angerichteten Schäden. Zudem wurde Kratzmann am Tag der Jagd über sein Handy informiert, dass sich „seit 5.30 Uhr mehrere Aktivisten“ im Stadtwald befinden würden, „um die heutige Treibjagd zu sabotieren.“ Wo und wie genau, ließen sie offen. Allerdings machte Kratzmann den sogenannten Aktivisten gegenüber ein Angebot. „Wenn die Freunde der Tierrechtsinitiative bereit sind, die vom Wild verursachten Schaden in Forst und Landwirtschaft zu bezahlen und den Mut haben sich dafür mit Namen, Adresse und Bankverbindungen an uns zu wenden, findet im Stadtwald Wurzen keine Treibjagd mehr statt.“

Angst vor Afrikanische Schweinepest

Die hatte aus Sicht der Jäger einen noch ganz anderen Grund. „Die Schwarzwildreduktion ist auch mit Blick auf die Afrikanische Schweinepest (FSP) ganz wichtig“, erklärte Kratzmann. „Diese Tierseuche ist kaum 30 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt aufgetreten und steht damit quasi vor unserer Haustür“, ließ der Jäger aufhorchen. Und: „Wenn die Seuche hier ausbricht, wird es über Wochen, Monate oder auch Jahre eine Quarantäne geben, die das Spazieren im Stadtwald verbietet“, skizzierte er das mögliche Szenario. Darüber hinaus bedrohe diese für den Menschen ungefährliche Tierseuche nicht nur das heimische Wild, sondern auch die Nutztierproduktion in Schweinemastanlagen.

Jäger Günter Steinbrück nimmt Blutproben vom erlegten Schwarzwild. Quelle: Frank Schmidt

Um also festzustellen, ob das nun zur Strecke gebrachte Schwarzwild schon von der ASP befallen ist, wurden Blutproben entnommen. „Außerdem wird dadurch auf Aujeszkysche Krankheit untersucht, eine latent auftretende Schweinekrankheit, sowie auf Brucellose, eine bakterielle Infektionskrankheit“, klärte Jäger Günter Steinbrück abschließend auf.

Lesen Sie auch:

Von Frank Schmidt