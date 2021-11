Halle

Die Schlange vor den umzäunten Buden auf dem Marktplatz in Halle ist lang genug, dass Vorbeigehende „Alter Schwede!“ ausrufen. Sie ist aber auch kurz genug, dass sie jede Schlange vor einer Impfstelle dieses Landes bei der Wartezeit locker unterbieten würde – wo also sollte man sich einreihen? Eine Frau hat sich für die Hallenser Marktplatz-Warteschlange entschieden und informiert ihren Begleiter: „Die Betten sind voll mit Corona.“ Eine Jugendliche meint, sie wolle „nur Weihnachtssterne und dann weg“. Und am vorläufigen Ende der Schlange steht ein Mann, der seinen Freunden erzählt, die Händler seien sicher froh, dass es den Markt überhaupt gebe. Schnell rücken die Wartenden vor, am Eingang werden ihre 2G-Nachweise geprüft - im Falle digitaler Impfnachweise per Draufblick, ohne Scan. „Jawoll, viel Spaß“, sagt der maskenlose Mann von der Security und macht eine einladende Geste.

Es ist kurz nach 16 Uhr am vergangenen Samstag in Halle, die Lichter des Wintermarkts leuchten aus der Novemberdämmerung, vor wenigen Stunden haben die Wissenschaftler der Nationalen Akademie Leopoldina wegen der rasenden Corona-Infektionen sofortige Kontaktbeschränkungen angemahnt. Während im benachbarten Leipzig in Sachsen der Weihnachtsmarkt abgesagt ist, hat die Stadt Halle in Sachsen-Anhalt nach kurzzeitiger Schließung ihres Marktes in der vergangenen Woche gleich mehrere Bereiche bunten Budenzaubers: zwei eingezäunte Zonen am Marktplatz, die statt Weihnachtsmarkt nun Wintermarkt heißen, einige Buden auf dem Domplatz und einen Vergnügungsort am Hallmarkt, wo Mutige im Free-Fall-Tower so rasant abwärts rauschen können, wie es die Corona-Fallzahlen seit Pandemie-Beginn noch nie getan haben.

Treffen sich zwei Haushalte am Glühweinstand

Man wolle den Menschen in Halle etwas anbieten, hatte vergangene Woche ein Sprecher der Stadt gesagt, die Hallenser Wocheninzidenz neuer Corona-Infektionen lag da bei 587, und die Frage ist schon: Ist das die Art von Weihnachtsmarkt, auf die wir zwei Jahre lang gewartet haben? Die das Volk jetzt dringend braucht, damit die Dinge wenigstens am Jahresende so stabil sind, wie es nun mal seit Jahrzehnten deutsche Besinnlichkeits-Tradition ist?

Menschen stehen in der Schlange vor dem Wintermarkt in Halle an. Quelle: MZ/Dirk Skrzypczak

An einem der Glühwein-Stände auf dem Wintermarkt treffen sich zufällig zwei ältere Paare oder, wie es inzwischen richtig heißt: zwei Haushalte. „Zum Glück können wir unseren Glühwein trinken“, freuen sie sich und rücken an einem Stehtisch zueinander. Eine der Frauen erzählt, dass sie sich ihren Booster „hart erkämpft“ hätten, zudem am Dienstag zur Eröffnung des ursprünglichen Weihnachtsmarktes schon einmal da gewesen seien, „dann war ja erstmal Schicht im Schacht.“ Ja, antwortet ihr der Mann des anderen Paares, Zuhause habe man „Wermut und Cognac“, aber Glühwein trinke man da eben nicht. Beim Prost klirren die vier Tassen.

Beherrschendes Gesprächsthema: Corona

Ein kurzer Blick auf die Monokultur der beherrschenden Gesprächsthemen am Glühweinstand: die Inzidenz; die schlimme Lage im Gott-sei-Dank rund 20 Kilometer entfernten Sachsen; die Sinnhaftigkeit von 2G; wie wichtig ein bisschen Glühwein sei bei all dem Corona-Gedöns. Halle hat, so hört sich das an, keinen Ort geschaffen, an dem die Menschen in diesen kippeligen Zeiten kurz innehalten können, sondern einen, an dem sie sich doch wieder nur vom Ernst der Lage erzählen. Ein Ernst, der sich freilich nur jenseits der Bauzäune um den Markt herum abzuspielen scheint, außerhalb dieser Hallenser Simulation von Normalität. Denn fragt man die Glühweintrinkenden, ob sie nicht Sorge hätten, eigenatmig die vierte Corona-Welle voranzutreiben, sagen sie: Wir sind doch geimpft.

Geselligkeit am Glühweinstand auf dem Wintermarkt in Halle Quelle: MZ/Dirk Skrzypczak

Fünf Schritte vom Glühweinstand entfernt verkauft ein Mann Naturwärmekissen mit Rapsfüllung, aus einem der auffällig wenigen Stände heraus, bei denen es weder Speisen noch Getränke zum sofortigen Verzehr gibt. Ja, sagt der Händler, viele seiner Kolleginnen und Kollegen hätten aufgegeben, als der Weihnachtsmarkt abgesagt worden sei, die Unsicherheit sei ihnen zu hoch gewesen. „Und man weiß ja nicht, wie lange das hier gut geht“, sagt er und zeigt zum Glühweinstand: „Wenn die dort so eng beieinander stehen, Fotos davon machen, dann ist sowieso bald Schluss.“

„Warum dürfen sich nur Geimpfte vollstopfen?“

Hat er sich das wirklich anders vorgestellt? Hat wirklich jemand gedacht, dass die „Maske-auf-bei-Gedränge“-Schilder auf einem Winter-, Weihnachts-, Whatever-Markt die gleiche disziplinierende Wirkung haben würden, wie die „Erst Chips lösen, dann zusteigen“-Schilder am Kinderkarussell? So verständlich das Bedürfnis nach ein bisschen Kuscheligkeit ist: Wer Weihnachtsmarkt will, bekommt von Glühwein-Atem getragene Aerosole, das ist an diesem Samstag so klar wie die Kochsalz-Lösung, mit der der Biontech-Impfstoff vor dem Spritzen abgemischt werden muss.

Weihnachten hinter Gittern: Der Wintermarkt in Halle ist eingezäunt. Quelle: MZ/Dirk Skrzypczak

Nach 18 Uhr ist es inzwischen, die ersten Nachrichtenseiten vermelden, die neue Corona-Variante Omikron sei in Deutschland nachgewiesen worden, und die Stimmung am Glühweinstand wird prächtiger. Corona als Gesprächsthema war eigentlich inzwischen abgelöst worden von anderen Fragen („Findet man mit Schuhgröße 35 schon Frauenschuhe?“, „Blinkt meine Mütze noch?“), da zieht zwischen den beiden Wintermarkt-Zonen eine Demonstration gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie über den Marktplatz. „Wie kann es sein, dass nur Geimpfte sich auf dem Weihnachtsmarkt vollstopfen dürfen?“, fragt eine Frau durchs Megafon und die Protestierenden fordern im Chor: „Schließt euch an, schließt euch an.“ Eine Glühweingruppe reagiert mit leicht nervösem Gelächter und kurz darauf, bei der Verabschiedung, mit einer Art Witz: „Auf zur Demo!“

Von Denise Peikert