Leipzig

Ostern steht vor der Tür und auch in diesem Jahr durchkreuzt die Corona-Pandemie wohl so manche Ostertradition. Zusammentreffen im größeren Familien- und Freundeskreis sind angesichts der aktuell dramatisch steigenden Infektionszahlen nicht möglich. Mobilität und Kontakte sollen – so der Appell an die Bürgerinnen und Bürger – auch über die Feiertage so weit wie möglich reduziert werden.

Lediglich fünf Personen aus maximal zwei Hausständen dürfen sich treffen. Doch wie sieht es aus, wenn Eltern oder Großeltern in einem Alten- oder Pflegeheim leben – dürfen die Angehörigen über die Feiertage besucht werden?

„Die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung sieht für die Osterfeiertage keine gesonderten Besuchsregelungen vor“, beantwortet das Sächsische Sozialministerium (SMS) eine Anfrage der LVZ. Die Einrichtungen seien bereits jetzt angehalten Besuche zu ermöglichen, heißt es weiter. Auch über Ostern gelten also die in Paragraf sieben der Schutz-Verordnung festgelegten „Besuchs- und Betretungsregelungen für Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens“. Hier wird aufgeführt, unter welchen Bedingungen Besuche stattfinden können. Dabei ist einiges zu beachten.

Allerwichtigste Voraussetzung, um Oma oder Opa im Altenheim zu sehen, ist ein negativer Corona-Test. Wie das Sächsische Sozialministerium informiert, muss dazu ein Schnelltest entweder vor Ort durchgeführt oder ein tagesaktuelles negatives Testergebnis von einer offiziellen Teststelle mitgebracht werden. Alternativ gilt auch ein PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, als zulässiger Nachweis. Ein Selbst-Schnelltest wird hingegen nicht akzeptiert. Die Alten- und Pflegeheime sind dazu verpflichtet, die Möglichkeit eines Antigentests für Besucherinnen und Besucher vor Ort anzubieten.

Weil sie zur ersten Priorisierungsgruppe gehören, sind viele der Bewohnerinnen und Bewohner wie auch das Personal in den Einrichtungen bereits geimpft. Dennoch gilt während des Besuchs weiterhin die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, auch Abstände und die üblichen Hygienemaßnahmen müssen eingehalten werden. Denn eine Übertragung der Infektion kann laut SMS trotz Impfungen noch nicht sicher ausgeschlossen werden.

Unter Beachtung dieser Besuchsregeln sollten Sie Großmutter, Vater und andere Verwandte ohne Probleme mit einem Osterbesuch erfreuen können.

Von LVZ/lg