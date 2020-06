Trotz Corona-Krise: Über eine Million für neue Rettungswache in Colditz

Colditz

Der erste Bagger ist schon vor Ort. Dennoch stachen am Dienstag Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, Landrat Henry Graichen (beide CDU) und der Colditzer Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) mit dem Spaten eine Grasnarbe aus, um den Start des Neubaus der Rettungwache in der Muldestadt zu symbolisieren. An der Lastauer Straße baut der Landkreis Leipzig eine neue Rettungswache. Je ein Rettungs- und ein Krankentransportwagen werden hier in Bereitschaft sein. Die Baukosten der Rettungswache in Colditz betragen knapp eine Million Euro. Die Gesamtkosten werden mit 1,2 Millionen veranschlagt.

Neubau zentral in Colditz gelegen und hochwassersicher

Durchschnittlich 1.600 Rettungseinsätze und Krankentransporte werden jährlich in der Region Colditz gezählt. Die Bausubstanz der 1991 in Betrieb genommenen Rettungswache Am Oberanger ist in die Jahre gekommen, sodass ein Neubau unumgänglich wird. Die neue Rettungswache entsteht nur 100 Meter Luftlinie vom jetzigen Standort entfernt und wird auf einem Grundstück mit einer Fläche von rund 1300 Quadratmetern errichtet, das der Landkreis Leipzig von der Stadt Colditz erworben. Die neue Wache wird zentral gelegen, hochwassersicher und verkehrstechnisch gut angebunden sein.

Moderne Arbeitsbedingungen für 24-Stunden-Betrieb

Graichen verspricht sich durch die neue Rettungswache insbesondere eine bessere Versorgung, da künftig Einsatzkräfte rund um die Uhr vor Ort sein werden. Für die Mitarbeiter würden moderne Arbeitsbedingungen geschaffen. Denn neben dem Einsatz erneuerbarer Energien und neuester Technik werden moderne Aufenthalts- und Ruheräume sowie ein großzügiger Sanitärbereich entstehen.

Derzeitiger Betreiber der Colditzer Rettungswache ist das Deutsche Rote Kreuz Muldental. Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass der Betrieb der Rettungswachen alle sieben Jahre neu ausgeschrieben werden muss. In Anbetracht dessen betonte Graichen, dass man hier keine Änderung vornehmen wolle. Auch das Einsatzgebiet soll bestehen bleiben. Es umfasst den Großraum Colditz bis zur Landkreisgrenze sowie Teile von Bad Lausick und Grimma. Bei Bedarf werden auch Einsatzorte im größeren Umkreis angesteuert.

Finanzierung des Projektes in trockenen Tüchern

Kretschmer nahm Bezug auf die zurückliegenden Wochen und zollte den anwesenden Rettungssanitätern seinen Respekt: „Einmal mehr haben Sie gezeigt, was in Ihnen steckt. Vielen Dank für Ihr Engagement und ihre starken Nerven.“ Er prognostizierte dem Freistaat Sachsen aufgrund der Corona-Krise ein Steuereinbruch von zwei Milliarden Euro in diesem Jahr. Das werde sich auch auf die Haushalte der Kommunen auswirken. Deshalb sei es gut, dass dieses Investitionsvorhaben in trockenen Tüchern ist.“

Über den Erhalt des Standortes der Rettungswache in Colditz zeigte sich Zillmann erleichtert. „ Colditz hat sich bewährt. Die Stadt mitsamt den 26 Ortsteilen wird durch die Sicherstellung der medizinischen Notfallversorgung aufgewertet.“

