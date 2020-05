Trotz Corona: Sachsens Tagesmütter dürfen ab Montag wieder Kinder betreuen

Leipzig/Dresden

Tagesmüttern und -vätern ist es nach mehrwöchiger Zwangspause ab Montag wieder erlaubt, Kleinkinder zu betreuen. Das geht aus der aktuellen Allgemeinverfügung des Kabinetts in Dresden hervor. Während Zehntausende Eltern ohne Notbetreuungsanspruch wohl noch drei Wochen auf eine Betreuung in der Kindertagesstätte warten müssen, dürfen zugelassene Tagespflegepersonen sofort wieder loslegen.

„Tagesmuttis dürfen wieder öffnen und im Rahmen der jeweiligen Betreuungsverträge die Kinder wieder aufnehmen“, bestätigte der Sprecher des Kultusministeriums Dirk Reelfs auf LVZ-Anfrage. „Es handelt sich also nicht mehr nur um die Notbetreuung, sondern geht darüber hinaus.“

Nachvollziehbare Kontakte

Ermöglicht wird der deutlich frühere Starttermin, da die sehr persönliche Betreuungsform in kleinen Gruppen bis maximal fünf Kinder mit jeweils nur einer Bezugsperson leicht nachvollziehbare Kontakte mit sich bringt. Dadurch sei ein besserer Schutz vor Ansteckung als in großen Kita-Gruppen gegeben. Gleichzeitig bremste der Ministeriumssprecher übertriebene Erwartungen auf sofortige Betreuung. Die Kindertagespflegeperson bräuchten noch Vorbereitungszeit und müssten sich zu Details mit den jeweiligen Kommunen abstimmen.

Bevor sie mit den Kleinen bei der Tagesmutter vor der Tür stehen, sollten sich Eltern unbedingt zu den Betreuungsumfängen, zur Wiedereingewöhnung sowie zu verbindlichen Bringe- und Abholzeiten abstimmen sowie Schutz- oder Hygienevorkehrungen treffen, rät das Ministerium. Die Entscheidung, ob und wann die praktische Kinderbetreuung losgehe, obliege der jeweiligen Kindertagespflegestelle. Zu berücksichtigen seien beispielsweise der Gesundheitszustand, das Alter und die familiäre Situation der Tageseltern. In Sachsen werden etwa 1800 Mädchen und Jungen im Alter von ein bis drei Jahren von freiberuflichen Tagespflegepersonen betreut.

Keine Maskenpflicht mit Kindern

In den Kitas falle es besonders schwer, Abstandsregeln einzuhalten, hatte Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) vor wenigen Tagen als Grund für die anhaltende Zwangspause genannt. Gerade in den Krippen sei der körperliche Kontakt zwischen Kind und Erzieher für eine sinnvolle Betreuung zwingend notwendig. Ein Öffnungsszenario für die Kitas kündigte der Minister in den kommenden Tagen an.

Der Rahmenhygieneplan sieht auch für Kindertagesbetreuung keine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes vor. „Vor allem die in der Kindertagespflege betreuten Kinder unter drei Jahren benötigen einen Blick in das Gesicht, die Mimik und Gestik ihrer Bezugsperson“, heißt es aus dem Ministerium. Aus pädagogischer Sicht sei das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes daher nicht sinnvoll. Letztendlich entscheide auch darüber aber die Kindertagespflegeperson, die das „Corona-Geschehen“ schließlich auch spielerisch in den pädagogischen Alltag einbinden könne.

Der mehrwöchige Vorsprung für die Kindertagespflege findet die Zustimmung der sächsischen Grünen. „Das ist ein wichtiger Schritt zur Entlastung der Eltern und der Tagespflegepersonen“, sagte die bildungspolitische Sprecherin der Fraktion Christin Melcher der LVZ. Es handle sich in jedem Fall um kleine, homogene Kindergruppen. Einige der Betreuer seien von Kommunen in der Coronakrise bereits in Kurzarbeit geschickt worden, was massive finanzielle Einbußen bedeutete, erklärt die Abgeordnete. „Alle Betroffenen haben nun wieder ein Perspektive.“

Vorfreude und Kritik der Tageseltern

Tagesmütter und Tagesväter freuen sich auf ihre Kinder, doch die Hauruck-Mentalität des Freistaates hat viele von ihnen überrollt. „Es hieß einfach so: Aufmachen. Keine weiteren Anweisungen, kein Konzept. Gar nichts“, erzählt Francie Herrling. Die 38-Jährige hat ihre Kindertagespflege „Krabbelkäfer“ in Stötteritz. „Lehrer und Erzieher bekommen Schutzpakete. Und was bekommen wir? Nichts.“ Sie öffnet erst am Dienstag wieder. Sie braucht den Montag noch, um ihr Hygienekonzept rund zu bekommen.

Dass die Kinder nach siebenwöchiger Pause fremdeln, erwartet Michael Seyfarth. Der 45-Jährige ist seit zehn Jahren in der Kinderbetreuung, hat seine Räumlichkeiten in Leipzig-Reudnitz. „Deshalb kommen die Kinder bei mir zunächst nur bis mittags in die Betreuung, um erstmal wieder anzukommen.“ Auch die Eltern seien total unsicher mit der gesamten Situation, sagt Seyfarth. Denn das Gros der Hygieneregeln betrifft natürlich auch sie. Einige Eltern hätten wegen der Ansteckungsgefahr auch Angst, ihr Kind wieder in die Betreuung zu geben. Nicht zuletzt deshalb laufen viele Kindertagespflegen ab Montag nur sachte wieder an.

Neuinfektionen auf Tiefststand

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Sachsen auf einen neuen Tiefstand gesunken. Innerhalb eines Tages kamen 16 neue Fälle hinzu – so wenige wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie Mitte März. Am Sonntag waren laut neuer Zahlen des Sozialministeriums im Freistaat 4731 Fälle bestätigt, davon 570 in Leipzig. Die Messestadt meldete lediglich zwei neue Fälle. Etwa 4100 Menschen gelten nach Schätzungen als geheilt. Damit ist nur noch jeder zehnte Infizierte aktuell erkrankt. Die Zahl der aktiven Corona-Infektionen liegt landesweit bei ungefähr 460. (Hier alle Zahlen im Überblick). Mit zwei neuen Todesfällen – aus dem Landkreis Bautzen und dem Erzgebirgskreis – sind bisher insgesamt 167 Covid-19-Patienten im Freistaat gestorben.

Lisa Schliep und Winfried Mahr