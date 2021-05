Trotz Corona und Mehrbelastung: Kein Abbruch in Leipzig bei Ausbildung in der Krankenpflege

Leipzig

Trotz einer enormen Arbeitsbelastung in den Krankenhäusern: Das Interesse am Pflegeberuf bleibt ungebrochen. Leipziger Kliniken berichten zum Teil sogar von leicht steigenden Bewerberzahlen. Die teils erschreckenden Bilder von Corona-Stationen halten junge Menschen offenbar nicht von ihrem Plan ab, in die Pflege einzusteigen. Der so genannte „Pflexit“, also die Personalflucht aus Krankenhäusern in Folge der Corona-Pandemie, betrifft eher das bestehende Fachpersonal.

Stabile Zahlen an den Leipziger Kliniken

Am Diakonissenkrankenhaus sind die Bewerberzahlen stabil geblieben. „Es zeigt sich sogar ein leichter Trend nach oben“, sagt Friederike Baumgärtel. Vor der Pandemie sei es schwieriger gewesen, geeignete Auszubildende zu finden, sagt die Leiterin der Berufsfachschule am Diako. 2019 gingen dort rund 150 Bewerbungen für die 20 Plätze ein, letztes Jahr waren es rund 200. Baumgärtel geht davon aus, dass die neue, generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann einen positiven Einfluss hat. Mit der neuen Struktur wurden die Ausbildungsgänge in der Alten-, Gesundheits- und Krankenpflege sowie in der Kinderkrankenpflege ersetzt und vereinheitlicht; es gibt mehr berufliche Perspektiven.

Schüler haben oft Dienste bei Personalausfall übernommen

Etwa gleichbleibend sind die Zahlen auch am St.-Elisabeth-Krankenhaus. Jedes Jahr gehen dort rund 350 qualifizierte Bewerbungen ein – insgesamt sind es noch deutlich mehr, schätzt Jens-Uwe Knorr, Leiter der Krankenpflegeschule am Elisabeth, die zurzeit 28 Leute ausbildet. „Den sogenannten ,Pflexit’ verzeichnen wir eher bei erfahrenen Pflegekräften“, sagt Knorr. „Hier nehme ich eine große Überforderung und Auslaugung wahr – wie alle Krankenhäuser sind auch wir von Quarantäne oder krankheitsbedingtem Personalausfall gebeutelt.“ An dieser Stelle seien Schülerinnen und Schüler oft in die Bresche gesprungen. „Sie haben Dienste übernommen und Wechsel der Station in Kauf genommen. Dennoch haben wir keine Abbrüche zu verzeichnen, die in der Pandemie begründet lagen.“

700 Bewerber auf 150 Plätze in Medizinischer Berufsfachschule

In der Medizinischen Berufsfachschule des Klinikums St. Georg starten jedes Jahr zwei Ausbildungsgänge – im März und im September. Letzten Herbst begannen 60 Schülerinnen und Schüler, vor einigen Wochen, im März, waren es 40. Zwischen 500 und 600 junge Leute aus dem ganzen Bundesgebiet schicken jedes Jahr ihre Unterlagen ans St. Georg. Durch Corona habe sich das kaum verändert, stellt Silke Opitz fest. „Die Pandemie hat den Blick für soziale Berufe geschärft“, vermutet die Schulleiterin.

Auf dem Schreibtisch von Jannicke Schickert landen jedes Jahr rund 700 Bewerbungen für rund 150 Plätze. Das war vor der Pandemie so – und jetzt ist es auch so. Schickert leitet die Medizinische Berufsfachschule des Uniklinikums Leipzig (UKL) und meint, dass der Beruf gesellschaftlich an Wert gewonnen hat. „Der Eindruck hat sich verändert, dass Pflege nur so eine Zuarbeit für die Medizin ist“, sagt Schickert. „Leider spiegelt sich das in der Politik noch nicht wieder.“

Von Björn Meine