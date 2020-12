Leipzig

Während DHL ab sofort den Versand von Paketen und Post per Straße und Schiene nach Großbritannien gestoppt hat, gibt es hingegen keine Einschränkungen hinsichtlich des Versands von Briefen und Expresspaketen per Flieger auf die Insel. Der Luftfrachtverkehr nach Großbritannien sei weiterhin erlaubt. Die Flieger vom DHL-Drehkreuz Leipzig/Halle steuern demnach wie bisher das Vereinigte Königreich an.

„Um unsere Mitarbeiter und unsere Kunden zu schützen, ergreifen wir seit Anfang der Pandemie in sämtlichen Bereichen Vorkehrungen und folgen hierbei den Empfehlungen von Behörden und internationalen Organisationen wie WHO, CDC, ECDC oder dem Robert-Koch-Institut“, sagte ein DHL-Sprecher auf Nachfrage der LVZ. Neben den bekannten Schutzmaßnahmen wie der Einhaltung von Abstandsregeln oder dem Tragen von Masken würden die Crews der DHL-Flieger regelmäßig auf das Corona-Virus getestet.

Ein Transport per Schiene oder Lkw ist nicht mehr möglich, da der Eurotunnel geschlossen wurde und kein Fährverkehr mehr stattfindet. Zuvor war bereits der Passagierflugverkehr nach Großbritannien aus Deutschland eingestellt worden. Damit soll die Ausbreitung eines mutierten Coronavirus verhindert werden.

Von ade