Trotz Coronavirus: OLG-Verhandlung über Musterklage gegen Sparkasse Leipzig

Trotz strenger Schutzvorkehrungen gegen die Ausbreitung des Coronavirus wird am kommenden Mittwoch am Oberlandesgericht in Dresden darüber verhandelt, ob die Sparkasse Leipzig ihren Kunden zu wenig Zinsen bezahlt hat. Eine Terminverschiebung auf Wunsch der beklagten Sparkasse hat das Oberlandesgericht abgelehnt. Das öffentliche Interesse an der ersten sächsischen Musterfeststellungsklage ist groß. Allerdings sind die Zuschauerplätze im Gerichtssaal am Schloßplatz begrenzt, um die für den Infektionsschutz geforderten Sicherheitsabstände einhalten zu können.

Für Betroffene geht es um Tausende Euro

„Die Sparkasse Leipzig hat nach unserer Rechtsauffassung vielen Kunden, die den Langzeitsparvertrag „Prämiensparen flexibel“ abgeschlossen haben, jahrelang zu wenig Zinsen gezahlt“, erklärt die Finanzexpertin der Verbraucherzentrale Andrea Heyer. Sachsens Verbraucherschützer berufen sich dabei auf jahrelange Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, die einen konkreten Rahmen vorgibt, wie Zinsen in variablen Sparverträgen angepasst werden müssen. Doch diesen wendeten die Institute kaum an.

Seit einem Jahr berechnet die Verbraucherzentrale Sachsen deshalb im gesamten Freistaat, wie hoch der Anspruch für jeden einzelnen Sparer ist. Bisher seien 5000 solcher Gutachten erstellt worden. „Im Durchschnitt haben die sächsischen Sparkassen 2500 Euro zu wenig gezahlt“, so Heyer. Einzelfälle reichen sogar bis 40.000 Euro. Rund 900 Kunden der Sparkasse Leipzig haben sich der Musterfeststellungsklage bislang angeschlossen, weitere können das noch bis Dienstag tun – egal ob der Prämiensparvertrag gekündigt wurde oder nicht.

Verfahren von bundesweiter Bedeutung

„Inzwischen hat sich auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der strittigen Frage der Zinsanpassung positioniert. Bezüglich der Anpassungskriterien, wie etwa der Anwendung eines langfristigen Referenzzinses, vertritt sie dabei unsere Ansicht und hat die Sparkassen aufgefordert, auf die Kunden mit annehmbaren Lösungen zuzugehen – bisher ohne jede Reaktion der Sparkassen“, erklärt Eichhorst. „Diese Verweigerung hat schon was von Trotz.“

„Die Entscheidung der Richter könnte sich auf viele ähnliche Sparkassenverträge im gesamten Bundesgebiet auswirken“, so Eichhorst. „Da geht es nicht um Peanuts, sondern um sehr viel Geld.“ Der Chef der sächsischen Verbraucherzentrale ist zuversichtlich: „Eine Erfolgsgarantie gibt es zwar nie, aber für uns ist die Rechtslage ziemlich eindeutig.“ Im Interesse der Betroffenen an einer schnellen Lösung sei er weiterhin verhandlungsbereit. „Die Sache ist von fundamentaler Bedeutung und muss zu einem guten Ende kommen“, so Eichhorst. „Das erwarten die Verbraucher von uns, auch falls die Verhandlung wegen Corona verschoben werden sollte.“

Beitritt noch bis Dienstag möglich

Wer die Gelegenheit noch nutzen möchte, sich der Klage anzuschließen, kann dies entweder auf der Internetseite des Bundesjustizministeriums selbst tun oder dabei die Unterstützung der Verbraucherzentrale Sachsen zum Preis von 40 Euro in Anspruch nehmen. Wegen der Corona-Kontaktsperre läuft auch diese Beratung ohne persönlichen Kontakt ab. Am schnellsten geht es, über die E-Mail-Adresse leipzig@vzs.de: Die notwendige Vollmacht, Widerrufsbelehrung und Datenschutzerklärung finden Interessierte ebenfalls auf der Internetseite der Verbraucherzentrale.

