Trotz Coronavirus und Hongkongkrise: EU-China-Gipfel steigt in Leipzig

Leipzig

Die größte Stadt Ostdeutschlands bereitet sich weiter intensiv auf den für Mitte September in Leipzig geplanten EU-China-Gipfel vor. Das teilten das Rathaus und die Leipziger Messe auf LVZ-Nachfrage übereinstimmend mit.

Kongresshalle im Fokus

Der Leipziger-Messe-Geschäftsführer Markus Geisenberger hatte bereits am Dienstag bestätigt, dass der EU-China-Gipfel Mitte September weiter fest auf dem Programm stehe. Statt an zwei Orten solle er ausschließlich in der Kongresshalle stattfinden, so der Messechef. Auf eine Nachfrage am Freitag bestätigte Messesprecher Andreas Knaut, das Leipziger Unternehmen „sei intensiv mit den Vorbereitungen des Gipfels beschäftigt und im ständigen Austausch mit den Bundesbehörden“.

Auch im Leipziger Rathaus geht man derzeit weiter von dem Spitzentreffen an der Pleiße aus. „Nach unserer jetzigen Kenntnis soll und wird der EU-China-Gipfel in Leipzig stattfinden“, sagte Behördensprecher Matthias Hasberg. Die aufwendigen Vorbereitungen seien ungeachtet von Corona-Krise und Spannungen zu China in vollem Gange.

Minister: Gipfel gerade jetzt notwendig

Die Bundesregierung erwägt ungeachtet der massiven Kritik an dem Sicherheitsgesetz für Hongkong keine Absage des außenpolitischen Gipfeltreffens an der Pleiße. „Es gibt vieles, über das wir mit China sprechen wollen und sprechen müssen“, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas ( SPD) am Freitag am Rande von EU-Beratungen. Der für September geplante EU-China-Gipfel sei dafür eine gute Gelegenheit.

Ziel sei es beispielsweise, durch ein ambitioniertes Investitionsabkommen echte Fortschritte in den gemeinsamen Beziehungen zu erzielen. Zudem eröffne der Gipfel die Möglichkeit, bei China die Notwendigkeit ehrgeiziger Klimaziele einzufordern.

Die Frage nach einer möglichen Absage des Gipfels beantwortete Maas mit den Worten: „Man könnte auch zu dem gegenteiligen Ergebnis kommen und sagen, dass es gerade dann notwendig ist, sich als Europäische Union insgesamt geeint und geschlossen an einen Tisch zu setzen, um auch die unangenehmen Themen miteinander zu besprechen.“

Aufwendige Sicherheitsvorkehrungen

Chinas Volkskongress hatte am Donnerstag die Pläne für das umstrittene Sicherheitsgesetz in Hongkong gebilligt und damit die Grundlage für den offiziellen Erlass geschaffen. Das Gesetz wird international scharf kritisiert, weil es Hongkongs Parlament umgeht und sich gegen Aktivitäten richtet, die als subversiv oder separatistisch angesehen werden. Das Gesetzesvorhaben ist der bisher weitgehendste Eingriff in die Autonomie der früheren britischen Kronkolonie, wo es über Monate starke chinakritische Demonstrationen gab.

Vom 13. bis 15. September soll in der Leipziger Innenstadt ein Informeller Europäischer Rat und ein Treffen aller 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping unter Vorsitz des Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, ausgerichtet werden. Die Polizeidirektion Leipzig hat dafür einen Sonderstab „Via Regia 2020“ mit 45 Beamten der sächsischen und der Bundespolizei gebildet. Die Sicherheitsvorkehrungen werden alles übersteigen, was es bisher in Sachsen gegeben hat. Mit erheblichen Eingriffen in den Nahverkehr und Geschäftsschließungen wird gerechnet.

Bundesregierung wartet noch ab

Inzwischen wurde bekannt, dass auch an einer digitalen Konferenz-Variante mit transeurasischen Videoschalten gearbeitet wird. Auf LVZ-Nachfrage teilte eine Regierungssprecherin am Freitag lediglich mit, dass die Bundesregierung die Entwicklung der Corona-Pandemie sehr genau verfolge, „natürlich auch im Hinblick auf künftige Veranstaltungen“ wie in Leipzig. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen: „Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht absehbar, wo Deutschland, Europa und die Welt bei der Bewältigung der Corona-Pandemie in der zweiten Jahreshälfte stehen werden“, hieß es aus dem Bundespresseamt.

Von Winfried Mahr