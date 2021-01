Trotz Kretschmer-Prognose: Sachsen hält an Teilöffnung der Schulen fest

Leipzig

Trotz der von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) am Donnerstag noch prognostizierten Verschärfungen des Lockdowns inklusive Schließungen von Schulen und Kitas über die Februarferien hinaus, will der Freistaat als erstes Bundesland ab kommender Woche seine Bildungseinrichtungen teilweise wieder öffnen. 50.000 Jugendliche in den Abschlussklassen von Gymnasien, Oberschulen und Berufsschulen sollen dann in Gruppen am Präsenzunterricht teilnehmen, hieß es am Freitag aus dem Kultusministerium von Christian Piwarz ( CDU).

„Wie geplant werden ab kommenden Montag die Schulen für die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen geöffnet. Daran ändert sich nichts“, so Ministeriumssprecher Dirk Reelfs am Freitag morgen gegenüber der LVZ. Die Aussagen des Ministerpräsidenten „waren in die Zukunft und mit Blick auf die Zeit nach den Winterferien gerichtet“, hieß es weiter.

Kretschmer : Kitas komplett runterfahren, Schulen abschließen

Regierungschef Kretschmer hatte am Donnerstagabend in der TV-Sendung „ Maybrit Illner“ zu den in der kommenden Woche anstehenden Beratungen der Landeschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) konkret gesagt: „Wir werden sicher darüber sprechen, was wir insgesamt in Deutschland noch tun können. Kindergärten komplett runterfahren, Schulen abschließen, wirklich Betretungsverbote in den Pflegeheimen, wenn kein negativer Schnelltest vorliegt – solche Dinge müssen wir besprechen."

Auf die aktuelle Situation hat dies aber offenbar noch keine Auswirkungen. Wie am Freitag auch Regierungssprecher Ralph Schreiber bestätigte, würden vorerst aber die Schulen in Sachsen teilweise wieder geöffnet. Erst in der Runde mit der Kanzlerin gehe es dann wieder gegebenenfalls um härte Maßnahmen. Klar sei bereits: Eine Notbetreuung, wie es sie bisher in Schulen und Kitas für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen gibt, werde es auch bei einer Verschärfung des Lockdowns weiter geben. Allerdings könnten die Regeln, wer für eine solche Notbetreuung in Frage kommt, noch strenger gefasst werden.

