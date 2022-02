Leipzig

Trotz Corona gehen die Sachsen wieder häufiger zur Krebsvorsorge. Im ersten Halbjahr 2021 wurden acht Prozent mehr Screenings durchgeführt als im Vorjahreszeitraum, teilte die DAK-Gesundheit mit. Die stärkste Zunahme gab es demnach bei Mammographie-Untersuchungen - die Zahl stieg um ein Viertel an. Auch Hautchecks nahmen um rund zwölf Prozent zu. Dennoch lag die Nutzung der Krebsvorsorge insgesamt noch knapp 15 Prozent unterhalb des Niveaus vor der Pandemie. Die Krankenkasse hatte für ihre Analyse die Zahl der Vorsorge-Untersuchungen im ersten Halbjahr 2019, 2020 und 2021 verglichen.

Positives Signal

„Nach dem Rückgang im ersten Corona-Jahr ist es zunächst ein positives Signal, dass die Sachsen wieder häufiger die Krebsvorsorge nutzen“, erklärte Christine Enenkel, Leiterin der Landesvertretung der DAK-Gesundheit in Sachsen. Die Untersuchungen seien wichtig, um ernsthafte Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und Heilungschancen zu erhöhen. „Deshalb müssen wir bei der Krebs-Prävention das Vor-Corona-Niveau erreichen. Sonst besteht weiterhin die Gefahr, dass Tumorerkrankungen zu spät entdeckt werden – mit gravierenden Folgen für die Betroffenen und ihre Angehörigen.“

Im ersten Halbjahr 2021 wurden in Sachsen bezogen auf den gleichen Zeitraum des Vorjahres auch mehr Prostata- und Darmkrebs-Untersuchungen durchgeführt. Hier lag der Zuwachs bei vier Prozent beziehungsweise drei Prozent. Die Zahl der Gebärmutterhalskrebs-Screenings nahm dagegen um fast drei Prozent ab.Die DAK verwies auf Zahlen des Bundesamtes für Statistik, wonach Krebs in Deutschland für ein Viertel aller Todesfälle verantwortlich ist. So starben 2019 rund 231 000 Frauen und Männer an den Folgen einer Tumorerkrankung. Im Alter zwischen 45 und 65 Jahren ist Krebs die häufigste Todesursache.

Von RND/dpa