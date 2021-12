Dresden

Kritiker der Corona-Maßnahmen haben am Montagabend in vielen Orten Sachsens demonstriert. Wegen der hohen Inzidenzzahlen sind Versammlungen im Freistaat eigentlich nur ortsfest erlaubt und auf zehn Demonstrierende beschränkt. Wie erwartet, wurden diese Regeln in mehreren Städten erneut missachtet.

Kritiker der Coronamaßnahmen gehen eine Freiberg Straße entlang.

Besonders großen Zulauf erhielt der Protest einmal mehr in Freiberg. Die Polizei musste in der mittelsächsischen Stadt mit einem Großaufgebot einen illegalen Demonstrationszug auflösen. Knapp 1000 Menschen waren am frühen Abend zu einem sogenannten Spaziergang aufgebrochen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. In dem Zug waren vereinzelt Böller gezündet worden. Sprechchöre wie „Widerstand, Widerstand“ und „Kretschmer muss weg“ waren zu hören.

Rund eine halbe Stunde nach Beginn kesselte die Polizei mehrere hundert Menschen in einer Seitenstraße ein. Die „Spaziergänger“ wurden von der Polizei darüber informiert, dass sie Teil einer aufgelösten Demonstration seien und dass ihre Personalien festgestellt werden sollen. Es wurden Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten und Platzverweise verteilt. Zu dem „Spaziergang“ war vor allem im Internet in rechtsextremen Netzwerken, unter anderem von der rechtsextremen Kleinpartei „Freie Sachsen“ aufgerufen worden.

Protest in Bautzen gestoppt

In Bautzen wurde dagegen ein größerer Corona-Protest unterbunden. Es seien rund 350 Menschen in Richtung der Innenstadt unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Sie seien gestoppt worden und von 30 Beteiligten seien die Personalien aufgenommen worden. Zudem habe es eine Versammlung auf dem Kornmarkt in Bautzen gegeben, bei der die Polizei ebenfalls eingeschritten sei.

In Leipzig registrierte die Polizei am Abend ebenfalls mehrere so genannte Spaziergänge, unter anderem in der City und in Engelsdorf. So kamen laut Sprecherin Therese Lewerenz teilweise Gruppen von bis zu 100 Menschen zusammen. Größere Ausschreitungen habe es nach bisherigen Erkenntnissen nicht gegeben.

Hunderte Teilnehmer in Altenburg

Auch im thüringischen Altenburg versammelten sich wieder Kritiker der Corona-Maßnahmen. Die Situation ähnelt sich dabei Montag für Montag: Kurz vor 18 Uhr strömen plötzlich zahlreiche Menschen auf den Platz vor der Brüderkirche und warten auf den Glockenschlag. Die Polizei schätzte die Versammlung diesmal auf etwa 650 Leute. Pünktlich um 18 Uhr setzten sich einige in der Menge in Bewegung durch die Gassen der Innenstadt. Die Polizei ließ die Menschenmenge gewähren – trotz des allgemeinen Verzichts auf Masken und Abstand.

In Thüringen gelten aktuell strikte Kontaktbeschränkungen für Personen, die weder geimpft noch genesen sind. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) begründete diese bewusste Zurückhaltung in einem Radiointerview am Montag mit „Wahrung der Verhältnismäßigkeit“. Etwa eine Dreiviertelstunde nach dem Beginn löste sich die Zusammenkunft wieder auf.

Stiller Protest gegen die Corona-Maßnahmen in Torgau. Quelle: Stiller Protest gegen die Corona-Maßnahmen in Torgau.

Protest in Döbeln, Torgau, Oschatz und Eilenburg

Auf dem Markt in Delitzsch versammelten sich wie immer montags seit Mai 2020 rund 100 Personen zu einem stillen Protest und Spaziergang durch die Alt- und Innenstadt. Frauen, Männer und Kinder aller Altersklassen stellten Kerzen vor dem Haupteingang des Rathauses ab.

Ähnlich verlief der Abend in Torgau mit rund 20, in Döbeln mit 30, in Oschatz mit rund 60 sowie in Eilenburg mit 50 Demo-Teilnehmern. In Geithain kamen zehn Personen zusammen – und damit deutlich weniger als bei vergangenen Versammlungen dieser Art.

Stiller Protest gegen die Corona-Maßnahmen in Eilenburg. Quelle: Kathrin Kabelitz

Polizei kündigt robustes Handeln an

Dass die Polizei in Sachsen zuletzt gegen unzulässige Demonstrationen kaum vorgegangen war, hatte heftige Kritik ausgelöst. Der Sprecher der sächsischen Landespolizeidirektion Pascal Ziehm kündigte im Vorfeld der Demonstrationen am Montag an: „Wir setzen nach wie vor auf Kommunikation und die Vernunft der Menschen. Dort, wo dies nicht gegeben ist, werden die Teilnehmer aber damit rechnen müssen, dass geltende Maßnahmen im Rahmen der Verhältnismäßigkeit auch durch uns durchgesetzt werden.“ Die Polizei lasse sich nicht an der Nase herumführen und werde „bei denen, die es nicht begreifen oder akzeptieren wollen, robust und entschieden handeln“.

Entgegen den Befürchtungen der Polizei blieb die Lage vor dem Sächsischen Landtag während einer Sondersitzung am Montagmittag ruhig. Zu Spitzenzeiten seien etwa 50 Menschen festgestellt worden. Die Polizei hatte große Proteste vor dem Parlamentsgebäude erwartet, der am Montag die Feststellung der epidemischen Lage im Freistaat beschloss. Am Mittag hatten die Sicherheitskräfte eine Gruppierung im Stadtzentrum als verbotene Versammlung gewertet, die aufgelöst wurde.

Von Anton Zirk