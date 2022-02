Trotz erreichter Rente: Warum arbeiten immer mehr Ärzte in Sachsen weiter?

Eilenburg/Bad Lausick/Rackwitz

Ihr Team wird ihr fehlen, daran hat Dr. Ingeborg Fritzsche keine Zweifel. Die ausufernde Bürokratie wird sie dagegen nicht vermissen. „Die nimmt immer mehr zu, die Zeit für die Patienten wird immer knapper“, sagt die 75-jährige Allgemeinmedizinerin aus Eilenburg (Landkreis Nordsachsen), die zu Jahresbeginn ihre Praxis in jüngere Hände übergeben hat.

Dass die Arbeit als Medizinerin nicht leichter geworden ist, war ein Grund für den Abschied. Vor allem aber die nicht mehr mitspielende eigene Gesundheit und die ihres Mannes. „So lange ich es gesundheitlich schaffe, will ich tätig sein“, das habe sie bereits angekündigt, kurz bevor sie 65 wurde. Jetzt, elf Jahre später, ist mit 75 Jahren Schluss.

Wie ihr geht es immer mehr Kolleginnen und Kollegen in Sachsen. Sie arbeiten im Alter weiter, obwohl sie bereits Anspruch auf Rente haben. Rund jede oder jeder Elfte in dem Beruf sei inzwischen über 65 Jahre alt, berichtet die Kassenärztliche Vereinigung. Warum kehren die Mediziner in diesem Alter ihren Praxen nicht den Rücken? Liegt es daran, dass es für niedergelassene Ärzte kein verpflichtendes Renteneintrittsalter gibt?

Ingeborg Fritzsche (M.) übergibt in Eilenburg ihre Praxis an Bertram Wagner (r.). Sabine Ermer und Steffen Penndorf vom Krankenhaus Delitzsch wünschen alles Gute. Quelle: Kathrin Kabelitz

Spaß an der Arbeit ließ die 75-Jährige durchhalten

„Ich hätte längst aufhören können“, sagt Fritzsche, „es hat mir aber immer noch Spaß gemacht.“ Vor rund 40 Jahren war sie, in Magdeburg geboren, als Assistenzärztin nach Eilenburg gekommen. Bleiben wollte sie, als sie ihren Mann kennengelernt hatte. Nach der Wende ließ sie sich dann als Allgemeinmedizinerin in der Torgauer Landstraße nieder. „Für die Patienten war ich immer da und wollte immer, dass sie weiter gut betreut sind“, beschreibt die Allgemeinmedizinerin, was sie so lange an ihrer Arbeit begeistert hat.

Dr. Peter Drechsler, hier mit Schwester Ilona Sporn, verabschiedet sich in Bad Lausick in den Ruhestand. Quelle: Jens Paul Taubert

Enges Arzt-Patienten-Verhältnis bindet

Mit fast 50 Jahren Berufserfahrung geht auch Dr. Peter Drechsler (80) in den Ruhestand, auch dessen Praxis in der Waldstraße in Bad Lausick (Kreis Leipzig) wird weitergeführt. Nach Medizinstudium und Facharzt-Ausbildung hatte er 1972 in Bad Lausick als Allgemeinmediziner zunächst im Stadtambulatorium angefangen. Die eigene Praxis folgte auch bei ihm erst nach der Wende. 2011 verkaufte er Haus und Praxis dann an ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ), weil kein Nachfolger zu finden war. Seinen letzten Arbeitstag verbrachte er als Angestellter – in einer Zeit, da Hausärzte nicht nur in Bad Lausick immer rarer werden.

„Den Patienten zuliebe habe ich immer weitergemacht in der Hoffnung, dass der Eigentümer des MVZ einen Nachfolger findet“, erklärt er, warum er bis zuletzt noch tageweise praktiziert habe. Nun aber reiche es. Auch er beklagt, dass die Bürokratie im Beruf immer weiter ausufere: „Vor Jahrzehnten hat man sich darum gar nicht kümmern müssen. Später, als niedergelassener Arzt, habe ich gelernt, mich damit zu arrangieren. Seit ich angestellt bin, ist mir vieles davon abgenommen worden.“

Die Nachfolge ist geklärt: Nadja Skowron wird die Praxis von Detlef Worlitzer in Rackwitz im November 2022 übernehmen. Quelle: Manuel Niemann

„Es gibt wirklich keinen schöneren Job“

Ähnlich beschreibt das Detlef Worlitzer, der im nordsächsischen Rackwitz als Hausarzt arbeitet und sich im November 2022 in den Ruhestand verabschieden wird. „Unser Gesundheitssystem krankt daran, dass wir versuchen, Medizin zu vermarkten“, beschreibt er. Ärzte und Ärztinnen würden unter finanziellem Druck arbeiten, gleichzeitig gingen Kosten und der bürokratische Aufwand nach oben.

Gründe, warum es schwer sei, eine Nachfolge zu finden, und auch für ihn, einen anderen Weg bei der Suche danach zu gehen. Nach mehr als 30 Jahren geht auch er als angestellter Landarzt in die Rente, auch seine Praxis hat ein MVZ übernommen. Im Gegensatz zu seinen älteren Kollegen sogar noch vor der Altersrente: „Ich scheide faktisch etwas eher aus, weil es reicht, ich will raus, es ist gut“, sagt er – für ihn ist mit 64 Jahren Schluss.

Warum Medizinerinnen und Mediziner gerade ländlicheren Regionen fehlen, könne er schwer nachvollziehen. „Es gibt wirklich keinen schöneren Job: Weil er so vielfältig ist und so viele Chancen bietet.“

Diese Vielfalt, aber auch das familiärere Miteinander auf dem Land schätzt auch Dr. Drechsler in Bad Lausick. Warum es trotzdem viele in die Stadt ziehe, frage er sich oft. Viele wollten offenbar in die Kliniken. „Da ist die Arbeit klarer umrissen. In der Stadt sind die Wege kürzer zu Kultur und Freizeitmöglichkeiten, vielleicht wird das Leben deshalb als attraktiver empfunden.“

Von Kathrin Kabelitz, Ekkehard Schulreich und Manuel Niemann