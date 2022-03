Trotz fehlender Prognose: Sachsen bereitet Aufnahme von Ukrainern vor

Dresden

Sachsen bereitet sich auf die Aufnahme ukrainischer Geflüchteter in Größenordnung vor. Die größte Herausforderung besteht allerdings darin, dass die Dimension der Flüchtlingsbewegung nach Deutschland weiterhin nicht abzuschätzen ist. Auch am Mittwoch lag der Landesregierung keine verlässliche Prognose darüber vor. Hinzukommt, dass momentan unklar ist, über welche Aufnahmekapazitäten Sachsen jenseits der Erstaufnahmeeinrichtungen verfügt.

Noch keine Übersicht über kommunale Unterkünfte

Die Landesregierung hat zwar einen „Lenkungsausschuss Ukraine“ eingerichtet, der die humanitären Maßnahmen im Freistaat koordinieren soll. In dem Gremium sind auch die Kommunen vertreten. Man könne aber „noch keine Übersicht über die bereitstehenden Unterkunftsmöglichkeiten in den Kreisfreien Städten und Landkreisen geben“, sagte Mischa Woitscheck, Geschäftsführer des Sächsischen Städte- und Gemeintages. Ein Teil der Flüchtlinge werde auch „direkt durch Familienangehörige, Freunde, Bekannte oder sonstige Unterstützer untergebracht“.

Leipziger Erstaufnahme wird zentrale Unterbringung

Die Erstaufnahmeeinrichtung im Leipziger Stadtteil Mockau wird laut Landesdirektion die zentrale Unterbringung für ukrainische Geflüchtete sein. Sie werde bis Donnerstag komplett leergezogen, sagte ein Sprecher. Dann stünden dort 550 Unterbringungsplätzte bereit, die nach Bedarf auch noch erweitert werden könnten: „Wir versprechen uns durch die Konzentration von Betroffenen aus einer Region in einer Stadt auch gewisse Synergieeffekte.“ Die Erstaufnahme sei allerdings nur für diejenigen vorgesehen, die keine eigene Unterkunft organisieren konnten.

Mehr als 2000 freie Plätze

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) hatte am Dienstag darauf verwiesen, dass in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes und dank Stand-by-Kapazitäten mehr als 2000 freie Plätze bereit stünden. Ob darüber hinaus weitere Kapazitäten notwendig seien, „muss lageabhängig entschieden werden“, teilte das Innenministerium am Mittwoch mit. Aktuell seien in den Einrichtungen 233 Personen aus der Ukraine untergebracht.

Nordsachsen mietet 50 Wohnungen an

Derweil laufen die Hilfsvorbereitungen auch in der Region Leipzig an. Der Landkreis Nordsachsen hat in einem ersten Schritt 50 Wohnungen angemietet. Darüber hinaus gehen täglich viele neue Angebote von Städten und Gemeinden sowie von privaten und Großvermietern beim Landratsamt ein. Auch im Kreis Leipzig weitet man die Unterbringungsmöglichkeiten aus – hier werden Kommunen und private Vermieter gebeten, freie Wohnungen ans Landratsamt zu melden.

Ähnlich im Altenburger Land: „Die Großvermieter wollen schnell Angebote für kurzfristig beziehbaren Wohnraum machen. Die Hilfsbereitschaft ist groß“, sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung. Im Kreis Mittelsachsen ist man ebenfalls vorbereitet: Aktuell gebe es insgesamt 320 freie Plätze in Gemeinschaftsunterkünften, Wohnungen und Wohnprojekten für Geflüchtete. Davon können 140 Plätze kurzfristig für Familien oder für alleinstehende Frauen mit Kindern zur Verfügung gestellt werden.

Bundesamt geht von wenigen Geflüchteten aus

Die Vorbereitungen werden prinzipiell dadurch erschwert, dass die Einschätzungen der Experten voneinander abweichen. Zwar geht das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen davon aus, dass knapp 900.000 Menschen bereits aus der Ukraine geflohen seien. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge rechnet aber nicht damit, dass viele von ihnen den Weg nach Deutschland finden: „Aufgrund der überwältigenden Aufnahmebereitschaft der unmittelbar an die Ukraine angrenzenden Staaten gehen wir derzeit davon aus, dass der größte der Teil der Kriegsflüchtlinge in diesen Staaten verbleiben wird“, sagte ein Sprecher.

Um den ukrainischen Geflüchteten die Integration im Freistaat zu erleichtern, wird der Sächsische Ausländerbeauftragte 5000 spezielle Aufklärungshefte bereitstellen. Auf 50 Seiten wird darin mit 576 Piktogramme ein Basiswortschaft vermittelt. Das Heft soll beispielsweise beim Einkaufen und Notfällen helfen.

