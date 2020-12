Trotz hartem Lockdown: Mobilität ist in Sachsen kaum eingeschränkt

Dresden/Berlin

Das Coronavirus breitet sich in Sachsen weiter fast ungebremst aus. Gestern wurde im Freistaat der 100.000 Infektionsfall seit März registriert. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) sieht einen Grund für die weiter bedrohliche Situation in der noch immer zu hohen Mobilität. Wenn viele Menschen unterwegs sind, sei das „pures Gift“ für die Bekämpfung der Pandemie. Untermauert wird Kretschmers These in wissenschaftlichen Analysen. Diese offenbaren, dass die Bewegungsströme sogar im harten sächsischen Lockdown zum Teil noch unverändert sind.

An der Humboldt-Universität in Berlin werden seit März im Auftrag des Robert-Koch-Instituts individuelle Mobilitätsdaten gesammelt. Studienleiter Dirk Brockmann gibt Sachsens Ministerpräsident Recht: „Das Fazit stimmt so“, sagt er. Vor allem in den sächsischen und thüringischen Städten habe es zuletzt Nachholebedarf gegeben. „Unsere ersten vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass im städtischen Raum in Sachsen und Thüringen die sogenannte Binnenmobilität – also die Mobilität ohne weite Reisen über Landkreisebene hinaus – im Vergleich mit anderen Städten in Deutschland in der Tat vergleichsweise hoch ist.“

Ähnliche Werte ließen sich nur noch in Niedersachsen finden. Allerdings warnte Brockmann auch: „Das sind erste grobe Messungen, die noch verfestigt werden müssen.“ Für eine abschließende Beurteilung sei es noch zu früh.

Daten von Mobilfunkanbietern ausgewertet

Auf der Webseite des Berliner Forschungsprojekts lässt sich die Mobilität auf den Tag genau beobachten. Dafür werden riesige Datenmengen der Mobilfunkanbieter Deutsche Telekom und Telefónica (O2) ausgewertet. Das sei nicht ungewöhnlich, heißt es. Vielfach nutzten nicht nur wissenschaftliche, sondern auch wirtschaftliche Projekte die Daten der Mobilfunk-Unternehmen. Die zur Verfügung gestellten Angaben werden allerdings anonymisiert herausgegeben und lassen keine Rückschlüsse auf die Endnutzer der Geräte.

Auswertung von Mobilitätsdaten aus der Region Sachsen für den 31. März 2020. Quelle: Karte: Covid-19 Mobility Project / www.covid-19-mobility.org

In der grafischen Aufbereitung der Forscher ist zu erkennen, dass die Corona-Maßnahmen zwar auch Effekte auf den Bewegungsradius der Bürger haben. Allerdings werden diese mit zunehmender Dauer der Pandemie immer geringer – gerade auch in Sachsen. So wurden im Freistaat beim ersten Lockdown im Frühjahr im Schnitt noch 39 Prozent weniger Bewegungen als 2019 gemessen. Nach den Lockerungen im Sommer stiegen die Ströme bis Oktober über das Vorjahresniveau an (+ 16 Prozent). Der „Lockdown light“ führte dann vor allem in den Großstädten wieder zu leichten Rückgängen der Bewegungen. In den Landkreisen blieben sie aber weiterhin in Nähe des üblichen Normalniveaus.

Landkreise auf fast normalem Bewegungsniveau

Sogar im harten sächsischen Lockdown lassen sich auf dem Land zumindest an Wochentagen kaum echte Effekte erkennen. So lag die Mobilität im Landkreis Görlitz am 17. Dezember auf demselbem Niveau wie an einem normalen Dezember-Donnerstag 2019. In den anderen sächsischen Landkreisen waren es immerhin zehn Prozent weniger als üblich. Die drei sächsischen Großstädte sind mit aktuell 20 bis 30 Prozent unter Vorjahresniveau etwas besser. Im Frühjahr waren es dort allerdings bis zu 50 Prozent weniger individuelle Mobilität.

Auswertung von Mobilitätsdaten aus der Region Sachsen für den 17. Dezember 2020. Quelle: Leipziger Volkszeitung, Leipzig

Warum ist das so? Detaillierte Angaben können die Berliner Forscher nicht ableiten. „Da spielen viele Faktoren eine Rolle“, sagt Studienleiter Brockmann. Er hat zumindest eine These: „Weil die Mobilität überall in den Tagen vor dem harten Lockdown anstieg, nehmen wir an, es lag zuletzt an den Weihnachtseinkäufen.“

Mehr Informationen zum Forschungsprojekt: www.covid-19-mobility.org

Von Matthias Puppe