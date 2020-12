Dresden

Insgesamt 33.750 Dosen mit dem neuen Corona-Impfstoff haben den Freistaat am Wochenbeginn erreicht. Bis zum Montagabend wurden in Sachsen aber erst 675 Menschen gegen Corona geimpft. Warum kommt der lang ersehnte Impfstart im Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz und dem höchsten Altersschnitt in der Bevölkerung so schleppend in die Gänge? Dieser Frage musste sich Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) am Dienstagabend in einer Pressekonferenz in Dresden stellen – auch weil in anderen Bundesländern bereits mehrere tausend Menschen geimpft wurden. Für den direkten Nachbarn Sachsen-Anhalt meldete das Robert-Koch-Institut am Dienstagmorgen beispielsweise bereits 3985 durchgeführte Impfungen.

Köpping räumte rein, dass der Impfstart vor allem „in den Pflegeheimen nicht in der Größenordnung funktioniert“ habe, wie geplant. Schuld seien hier die hohen Infektionszahlen: „Da man in den Einrichtungen nicht einfach so die Quarantäne-Kette brechen kann, mussten wir gerade in der Anfangszeit bei der Tourenplanung, die wir aufgestellt haben, immer wieder Veränderungen treffen. Das kann uns auch in den nächsten Tagen noch passieren“, erklärte die Gesundheitsministerin und warb um Verständnis:„ Impflogistik ist eine Mammutaufgabe. Sehen Sie es uns nach, wenn es nicht gleich überall reibungslos funktioniert.“

Keine vorgezogene Öffnung von Impfzentren vorgesehen

Köpping setzt darauf, dass sich die Lage entspannt und in den kommenden Tagen bei den Impfungen mehr Routine einkehrt. Vor allem die Pflegeeinrichtungen seien nun besser vorbereitet und wüssten wie sie die Trennung zwischen Infizierten und Impfkandidaten bewerkstelligen.

Es sei nicht geplant, neben den Bewohnern von Pflegeeinrichtungen und besonders gefährdetem medizinischem Personal vorzeitig andere Gruppen zu impfen. Damit könne erst begonnen werden, wenn kontinuierlich ausreichend Dosen zur Verfügung stünden. Eine vorgezogene Öffnung der Impfzentren sei deshalb auch nicht vorgesehen. Wann genau die Immunisierung dort beginne könne, stehe noch nicht fest. Köpping nannte jedoch den 11. Januar als möglichen Starttermin.

Für Sachsen gab das RKI am Dienstagmorgen 857 durchgeführte Impfungen an. Woher die Differenz zu den von Petra Köpping genannten Zahlen rührt, werde derzeit überprüft, so die Ministerin.

Von anzi