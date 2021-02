Leider

Der leider trübe Morgenhimmel hatte etwas dagegen: Schleierwolken und Dunst verhinderten den erhofften farbenprächtigen Sonnenaufgang am Dienstagmorgen in der Region Leipzig. Wer sich extra den Wecker gestellt hatte, wurde enttäuscht: Der Saharastaub in der Luft sorgte nicht für den erwarteten glutroten Himmel. Stattdessen gab es kurz nach 7 Uhr morgens nur den Blick auf den milchig-trüben Horizont.

Fotograf Sven Bartsch: „Sehr schöne Sonnenstruktur zu sehen“

Mehr Glück hatten die Bewohner im Südosten Nordsachsens oder im Altenburger Land. Fotograf Sven Bartsch gelang am Morgen in Mügeln eine beeindruckende Aufnahme im Sonnenaufgang. Um 7.05 Uhr stellte er sein Kamera-Objektiv mit 200er Brennweite ein, verzichtete auf Filter und regelte nur die Blende etwas herunter – auf Stufe 3. „Es war zwar nicht das erhoffte Farbspektakel am Himmel. Dennoch war es was besonderes: So lange kann man eigentlich die riesige Sonne beim Aufgang nicht beobachten, der helle Schein blendet normalerweise sehr schnell“, sagt Bartsch. Der Staub in der Atmosphäre machte es am Dienstagmorgen möglich: „Er legte sich wie ein Schleier vor die Sonne. Dadurch konnte man sehr schön die Struktur sehen.“

Beeindruckend: Der Sonnenaufgang über Mügeln konnte dank des Saharastaub-Schleiers ungewohnt lange beobachtet werden. Quelle: Sven Bartsch

Altenburger Stadtsilhouette im orangenen Abendlicht

Bereits am Montagabend gelang dem Altenburger Fotografen Mario Jahn besondere Bilder von seiner Stadt im Sonnenuntergang. Die Silhouette der Skatstadt tauchte minutenlang in ein Farbspiel von gelb bis tieforange ein. „Ein herrlicher Anblick. Das hat man nicht jeden Tag, das habe ich genossen“, sagt Jahn.

Bilderbuch-Sonnenuntergang über dem Hausmannsturm vom Altenburger Residenzschloss: Der Saharastaub in der Luft macht es möglich. Quelle: Mario Jahn

Meteorologe Jung: Saharastaub zieht erst Freitag ab

War es das schon mit der Aussicht auf spektakuläre Schnappschüsse? Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal Wetter.net sagt nein und macht allen Landschaftsfotografen noch Hoffnung. Auch in den nächsten Tagen gebe es die Chance auf faszinierende Farbenspiele in den frühen Morgenstunden und am Abend. Das Phänomen erklärt Meteorologe Dominik Jung so: „An den Staubpartikeln wird das Sonnenlicht derzeit besonders toll gebrochen und daher gibt es sehr farbenprächtige Sonnenauf- und untergänge zu bewundern. Das wird noch mindestens bis Donnerstag so bleiben. Ab Freitag dreht der Wind und dann wird auch der Saharastaub kein Thema mehr sein.“

Bis dahin lohne es sich also weiter, den Himmel zu beobachten. Vielleicht werden bereits am Dienstagabend nach 17 Uhr auch in Leipzig die enttäuschten Frühaufsteher entschädigt: Mit einem farbenprächtigen Sonnenuntergang.

Von Olaf Majer