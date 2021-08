Trüffeljäger kocht im Fernsehen – und jetzt auch mittags in Eilenburg

Eilenburg

Josy Marie Horn steht in der offenen Küche im Trüffelhandel ihres Vaters in Eilenburg. Die Haare hat die 27-Jährige streng hochgesteckt, trägt eine weinrote Schürze und kocht. „Probier mal“, sagt sie zu ihrem Vater und reicht ihm einen kleinen Löffel. „Da könnte noch etwas Paprika dran“, sagt Gunter Kahlo. „Ansonsten gut.“

An diesem Tag gibt es Chili con Carne. Aber nicht für Vater und Tochter, sondern für die Eilenburger und Gäste. Denn Trüffeljäger Gunter Kahlo hat sich ein weiteres Standbein geschaffen. Gemeinsam mit seiner Tochter bietet der 52-Jährige im Trüffelhandel in der Schulstraße täglich einen Mittagstisch an – zum Vor-Ort-Essen oder Mitnehmen.

Freilich dürfen da Trüffelgerichte nicht fehlen. So gibt es neben Chili con Carne auch noch ein zweites Gericht: Nudeln mit Trüffel-Oliventapenade, dazu Parmesan. Die Trüffel-Oliventapenade ist so etwas wie ein Pesto. Tapenade ist eine aus der südfranzösischen Küche stammende Olivenpaste. Hauptbestandteile sind Oliven, Kapern und Sardellen. Mit den Nudeln vermischt und etwas frisch geriebenem Trüffel darüber gestreut – ein Genuss, den man kein zweites Mal in dieser Form in Eilenburg findet.

„Wir bieten den Mittagstisch erst die dritte Woche an“, erzählt Gunter Kahlo. Und eigentlich sei die Küche auch nicht in erster Linie sein Metier, sondern das von Tochter Josy Marie. „Wir lassen es langsam angehen, wollen es einfach mal probieren und sehen, wie das angenommen wird“, erzählt der als Trüffeljäger überregional bekannte Kahlo, der nicht nur eigene Trüffelplantagen in Eilenburg und im Harz bewirtschaftet, sondern auch Trüffelhunde ausbildet und Seminare für Köchinnen und Köche gibt.

Josy Marie kennt sich ebenso in der Gastronomie gut aus. Zwar hat sie Bürokauffrau gelernt, aber auch schon in der Gastronomie gearbeitet. Die Rezepte für die Gerichte kreiert sie selber. Beim klassischen Linseneintopf oder Bohnensalat greift sie auf Omas Rezepte zurück, wohlwissend, dass diese Gerichte am Ende schmecken. Oma ist eben so etwas wie ein Garant.

Klassiker und besondere Gerichte

Das Mittagsangebot ist vielfältig. Jeden Tag gibt es zwei Gerichte zur Auswahl – einen Klassiker und ein Gericht mit Trüffeln. Die kosten zwischen 4,20 und 6,50 Euro und reihen sich damit in die Kategorie anderer Mittagstischanbieter in Eilenburg ein. Die Gerichte haben so wohlklingende Namen wie „Getrüffeltes Geflügelleber Parfáit mit Kartoffeln und Quark“ oder „Getrüffelter Ziegenkäse mit Bacon, dazu Salat“. Das hat alles einen Hauch von französischer Küche – und für die schwärmt Gunter Kahlo ohnehin.

Seine Aperitivo-Abende in Eilenburg ziehen Gäste von überall an. „Wir hatten jetzt Leute aus Hamburg hier“, erzählt er. Auch Camper kommen extra wegen der beliebten Abende in die nordsächsische Provinz. „In Eilenburg kennen uns weniger als in Dresden oder Leipzig“, sagt Josy Marie Horn, die sich zudem um den Vertrieb im Trüffelhandel kümmert.

Kochen im Fernsehen

Gunter Kahlo mit Tochter Josy Marie Horn und dem Schauspieler Antoine Monot, jr., Hauptdarsteller in der ZDF-Serie „Ein Fall für zwei“, beim gemeinsamen Outdoor-Kochen für die Koch-Show „Lokalrunde“, zu sehen bei Magenta TV. Quelle: privat

Inzwischen ist dieser ein Familienbetrieb und in der Feinschmecker-Szene bestens vernetzt. Gunter Kahlo hat als Trüffel-Experte einen Namen, das Fernsehen ist regelmäßig zu Gast – und Prominente wie der Schauspieler Antoine Monot, jr., Hauptdarsteller in der ZDF-Serie „Ein Fall für zwei“. Der hat eine eigene Kochshow und zeichnete eine Sendung mit Gunter Kahlo auf. Die heißt „Lokalrunde“ und ist derzeit bei Magenta TV zu sehen. Auch für eine TV-Show des ZDF liegt schon wieder eine Anfrage vor; die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr sein. „Die Fernsehauftritte helfen immer sehr, um bekannt zu werden“, sagt Gunter Kahlo. Sein Geschäft rund um die Trüffel habe in den letzten zehn Jahren an Fahrt aufgenommen. Doch die Corona-Pandemie hat es wiederum ausgebremst. Weil die Gastronomie zum Erliegen kam, wurde er weniger Trüffel los. Ebenso konnte er keine Seminare geben, weder hier noch im geliebten Frankreich. Allmählich geht es nun wieder bergauf.

Neue Produkte

In der Zwischenzeit waren Gunter Kahlo und seine Tochter aber nicht untätig. Sie haben einen Online-Handel an den Start gebracht, neue Produkte entwickelt und eben auch den Mittagstisch in Eilenburg gestartet. „Es geht immer weiter. Dafür bin ich Unternehmer“, sagt Kahlo mit einer Prise Optimismus.

