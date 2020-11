Trump oder Biden? Mit lvz.de bei der US-Wahl live dabei

Leipzig

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

es bleibt spannend bis zum Schluss. Am frühen Mittwochmorgen steht womöglich fest, wer für die nächsten vier Jahre die Vereinigen Staaten von Amerika regiert und damit der mächtigste Mann der Welt ist. Wenn Sie in der langen Wahlnacht nichts verpassen wollen, bleiben Sie bei uns – über unser Onlineportal LVZ.de

Das Team des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), zu dem auch die Leipziger Volkszeitung gehört, wird für Sie alle Entwicklungen des Wahltags und der -nacht begleiten – alles, was dabei an Texten, Bildern, Videos, Grafiken zusammenkommt, finden Sie im Netz auf LVZ.de. Und so berichten wir für Sie vom Kampf ums Weiße Haus: Vor Ort in den USA beobachtet RND-Reporterin Marina Kormbaki die spannenden Ereignisse in Miami. Nach unserer Zeit nachts um zwei schließen dort die Wahllokale – und wenn der Kandidat der Demokraten, Joe Biden, in Florida die Mehrheit holt, ist die Wahl so gut wie entschieden, denn die Stimmen aus dem Sunshine State sind normalerweise eine sichere Bank für die Republikaner. In mehreren Texten, im Liveticker, aber auch mit Videos berichtet Marina Kormbaki aus Miami.

In Washington analysiert unser USA-Korrespondent Karl Doemens die Ereignisse. Er hält sich nur wenige Hundert Meter vom Weißen Haus entfernt auf und somit in unmittelbarer Nähe des amtierenden Präsidenten, der von seinem Amtssitz aus den Verlauf der Abstimmung und die Auszählung beobachtet.

Im RND-Newsroom betreut ein großes Team aus politischen Journalisten und Digitalexperten die ganze Nacht hindurch die verschiedenen Formate, über die wir Sie auf LVZ.de informieren. Und es wird auch eine Sonderausgabe des E-Papers geben. Da wir es mit dem Wahlergebnis aufgrund der Zeitverschiebung nicht in die gedruckte Ausgabe der Zeitung schaffen, aktualisieren wir am frühen Mittwochmorgen das E-Paper, das Sie wie gewohnt in Ihrer App oder über den Desktop abrufen können. Bei LVZ.de liefern wir auch einen Liveticker mit minütlich neuen Nachrichten, Hintergrundstücken, Kommentaren und Videos. Übrigens: Die gesamte digitale Wahlberichterstattung ist bei LVZ.de kostenlos abrufbar.

Ihr Jan Emendörfer

