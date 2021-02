Leipzig

Schneeverwehungen, Dauerfrost und Blitzeis: Am Wochenende könnte es in Deutschland zu extremen Wetterlagen kommen. Sogar die Schneekatastrophe von 1978/79, als Norddeutschland unter einer weißen Decke versank, wird bereits auf manchen Wetterportalen herbeizitiert. Doch sicher sind die Prognosen noch nicht. Nur so viel steht fest: Das Aufeinandertreffen von kalten Luftmassen aus Skandinavien und Warmluft aus dem Süden sorgt für die spannende Wetterlage. In welchen Regionen mit Schnee und Glätte zu rechnen ist, sei besonders davon abhängig, wo die Luftmassen aufeinandertreffen, erläutert der Meteorologe Frank Böttcher.

Dafür gibt es aktuell verschiedene Modelle. „Ab Samstag könnte sich eine markante Luftmassengrenze einstellen. Im Nordosten würde diese Dauerfrost und viel Schnee mit Schneeverwehungen bringen. Zwischen Hamburg und Berlin rechnen die Wettermodelle mit 40 bis 60 cm Neuschnee und Schneeverwehungen“, so Wetterexperte Dominik Jung. Während es im Nordosten Dauerfrost mit auch tagsüber minus 7 Grad geben kann, wird es im Südwesten am Wochenende frühlingshaft warm – mit Temperaturen von bis zu 16 Grad.

Gefährliche Wetterlager: Die Luftmassengrenze zwischen Frost und wärmeren Temperaturen liegt am Sonntag nach diesem Vorhersagemodell genau über Nordsachsen und dem Raum Leipzig. Quelle: wetter.net

In der Berechnung dieses französischen Modells liegt die Schneegrenze viel weiter südlich. Quelle: Deutscher Wetterdienst

Unterschiedliche Modelle und Prognosen

Ob es in Sachsen am Wochenende zu vermehrten Schneefall oder Glätte kommt, lässt sich angesichts der dynamischen Entwicklung der Luftmassen noch nicht vorhersagen. Auch hier geben unterschiedliche Modelle verschiedene Prognosen. So könnte es im Freistaat zum Wochenende Schneemengen von bis zu 20 cm geben. Auch ein Szenario mit deutlich mehr Schnee sei laut Meteorologe Frank Böttcher denkbar.

Für am wahrscheinlichsten hält er jedoch aktuell Regen ab Freitag, der dann allerdings überfrieren und damit gefährlich werden kann. Blitzeis könnte zu einem Verkehrschaos auf Sachsens Straßen führen. Auch der ÖPNV könnte davon betroffen sein. Doch sind all diese Prognosen unsicher und noch mit Vorsicht zu genießen. „Wir sprechen hier noch viel im Konjunktiv“, betont Frank Böttcher. Auch sein Kollege Dominik Jung hebt hervor: „Die genaue Lage der Luftmassengrenze und die genauen Ausmaße sind noch unsicher.“ Konkretere Vorhersagen und regionale Eingrenzungen wird es wohl erst Ende der Woche geben.

