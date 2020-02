US-Bomberabsturz 1944 in Bad Düben: Was geschah mit den Piloten?

Bad Düben

Die achte US-Air-Force-Company hatte am 7. Juli 1944 Großes vor: Das Einsatzprotokoll der US-Luftstreitkräfte weist für diesen leicht bewölkten Sommertag insgesamt 1129 Bomber-Flugzeuge sowie 756 Jagdflieger aus. Die starken Verbände mit B24 und B17-Bombern („Fliegende Festung“) hatten das mitteldeutsche Industrierevier im Visier: Industrieanlagen in Böhlen, den Flugplatz in Aschersleben, sowie Gleisanlagen und Raffinerien bei Leipzig, Halle, Nordhausen und Merseburg.

Das ist die Crew des über Düben abgestürzten Bombers (hier noch beim Training Anfang 1944 in den USA). In der ersten Reihe v.l. n.r.: John Schneider, Lou Zeller, John P. Qinn, Paul Smith Waist (der beim Düben-Absturz nicht an Bord war), Calvin Harvey, John Paris. Hintere Reihe v.l.n.r.: Bill Moses, Raymond C.Hopp (Co-Pilot, später in Rösa erschossen), Robert Folger (Pilot), Charles Busbee. Quelle: Privat / Rolf Schulz

„Düben-Bomber“ schwer von Flak getroffen

An Verlusten registrierte die US-Air-Force an diesem Tag unter anderem 28 abgeschossene B24-Maschinen und neun B17-Bomber. Einer von diesen „Fliegenden Festungen“, die es nicht zurück zu den Basisflughäfen in England schafften, war die Maschine mit der Kennung 42-107218 unter dem Kommando des Piloten Leutnant Roger A. Folger und weiteren acht Mann Besatzung. Ihr von der Flak schwer beschädigtes Flugzeug sollte eine Katastrophe in der beschaulichen Kleinstadt Düben an der Mulde auslösen: Um kurz nach 10 Uhr schlug der Bomber an jenem Freitag in der Bäckerei Arndt in der heutigen Friedensstraße Nr. 27 (damals Saarstraße) ein. Fünf Todesopfer waren zu beklagen, etliche Gebäude wurden teils völlig zerstört (LVZ.de berichtete).

Kein Pilot in der Maschine?

Doch was war mit der Besatzung der B17? Zunächst hieß es, der Pilot sei in der Maschine verbrannt. Doch die Bergungstrupps finden keine Leiche in der Maschine. Und so war das tatsächliche Schicksal der Besatzung lange Zeit unbekannt. Der Heimatforscher und Hobbyhistoriker Rolf Schulze aus Hohenprießnitz, der sich viel mit dem Luftkrieg über Mitteldeutschland im Zweiten Weltkrieg beschäftigt, recherchiert seit Jahren zu dem Dübener Fall. Und er fand Erstaunliches heraus.

Der Hobby-Historiker Rolf Schulze recherchiert seit Jahren zum Luftkrieg im mitteldeutschen Raum während des Zweiten Weltkriegs Quelle: Nico Fliegner

In Bäumen am Dübener Schwarzbach hängengeblieben

In deutschen und amerikanischen Akten fand Schulze zunächst die Bestätigung: Der Bomber war beim Einschlag in die Bäckerei tatsächlich führerlos. Die Maschine drehte nach Augenzeugenberichten noch zwei Kreise über dem Gebiet von Düben, bevor sie abstürzte. Offenbar blieb sie mit den Tragflächen von der Eilenburger Straße kommend in mehreren Baumwipfeln am Schwarzbach hängen, der Weiterflug wurde abrupt beendet und die Maschine schlug in der Bäckerei ein.

Quelle: Rarität: Diese Druckleitungsverbindung ist das bisher einzig bekannte Trümmerteil des in Düben abgestürzten B17-Bombers. Quelle Rolf Schulze

In Rösa ein US-Flieger erschossen

Wo aber war die Mannschaft abgeblieben? „Sie sind nach und nach abgesprungen“, so das Ergebnis der Recherchen von Schulze. Die Quellenlage ist dabei erstaunlich ergiebig: So ist dokumentiert, das Pilot Roger A. Folger über Tornau absprang, die anderen Männer in Schwemsal und Rösa. Die meisten von ihnen wurden sofort aufgegriffen und verhaftet. Tödlich endet der Absprung für den Co-Piloten Raymond C. Hopp: Er landet in Rösa und wird hier, angeblich „auf der Flucht“, erschossen. Ein späterer US-Bericht schreibt von einem 15-jährigen Deutschen, der ihn mit einem Brustschuss getötet haben soll.

Der erschossenen US-Flieger Raymond C. Hopp Das Schicksal des erschossenen Crew-Mitglieds des „Düben-Bombers“ Raymond C. Hopp war lange unklar. Der erst 21-jährige Mann, der an Bord der abgestürzten B17 („Fliegende Festung“ der Co-Pilot war, soll nach einem Bericht des ebenfalls in Rösa abgesprungenen Bomber-Funkers Joseph P.Quinn in Rösa von einem 15-Jährigen mit einem Brustschuss getötet worden sein. Danach wurde Hopp offenbar zunächst in Bad Düben beerdigt. Zwischen 1945 und 1948 erfolgte nach Recherchen des Heimatforschers Rolf Schulze dann die Exhumierung und Überführung nach Belgien. Hier in den Ardennen sind alle 46 gefallenen Mitglieder der 398. Bombergruppe – zu der auch der „Düben-Bomber“ gehörte, begraben oder an einer Mauer der Vermissten mit einer Gedenktafel aufgelistet.

Zwei Mann gelingt zunächst die Flucht

Zwei Besatzungsmitgliedern allerdings gelingt es zunächst, sich zu verstecken. Sie werden erst am 11. Juli. 1944, fünf Tage nach dem Abschuss, in Niemegk (südöstlich von Bitterfeld) aufgefunden. In einem Schreiben des Gendarmerie-Kreisführers heißt es: „Gegen 23.15 Uhr wurden zwei Fallschirmabspringer vom Unteroffizier Sommerlake in Niemegk auf der Dorfstraße festgenommen... Es handelt sich um zwei Soldaten, die aus dem am 7.ds. Mts. über Düben abgestürzten feindlichen Bomber abgesprungen sind.“

Zwei Kriegsgefangenen verhaftet: Dieses Schreiben des Gendamerie-Kreisführers Bitterfeld bestätigt, dass zwei Besatzungsmitgliedern des „Düben-Bombers“ zunächst die Flucht nach Niemegk (bei Bitterfeld) gelingt. Quelle: Rolf Schulze

Kriegsgefangene müssen auf Todesmarsch

Über das weitere Schicksal der Mannschaft des „Düben-Bombers“ hat der Funker Joseph P. Quinn Anfang der 1990er Jahre einen anschaulichen Bericht geschrieben. Danach kamen alle als Kriegsgefangene in die Lager nach Barth ( Mecklenburg) und Groß Tychow (Pommern, heute Polen). „Wir litten alle unter Hunger, Krankheiten und Verzweiflung“, schreibt Quinn. Mit dem Vorrücken der Roten Armee sollten die Gefangenen ab Februar 1945 in Richtung Westen verlegt werden. Ein Todesmarsch von über 700 Kilometern in 70 Tagen. Doch Quinn und weiteren Gefangenen gelingt nahe Hannover eine abenteuerliche Flucht, bis sie krank und völlig entkräftet auf britische Truppen stoßen. Nach einem längeren Krankenhausaufenthalt in Cambrigde kehren sie nach Amerika zurück. Sie wohnen in Dallas oder Minneapolis, gründen Familien, leben ihr Leben nach dem Krieg. Ausgezeichnet werden sie alle mit der „ Prisoner of War Medal“ – der Kriegsgefangenen-Ehrung für alle in Gefangeschaft geratenen US-Soldaten. Hopp wird posthum mit der AirMed und dem „Violetten Herzen“ (Purple Heart) geehrt – dem weltweit ältsten militärischen Orden.

Das Grab des erschossenen Hopp haben mehrere der Kameraden später noch einmal besucht – der junge Co-Pilot (geboren 1923) fand seine letzte Ruhe auf einem US-Soldatenfriedhof in den belgischen Ardennen.

