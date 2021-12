Leipzig

Für die umsatzstärkste Zeit des Jahres haben Onlinehändler und Paketdienstleister den Personal-Booster gezündet: Anlässlich des Weihnachtsgeschäfts hat allein der Handelsriese Amazon in seinem Leipziger Logistikzentrum 900 neue Mitarbeiter eingestellt – eigentlich umfasst die Stammbelegschaft 1350 Angestellte.

Ohne zusätzliche Arbeiterinnen und Arbeiter wäre der Dezember für Amazon und Co. wohl kaum zu schaffen: Der Monat gilt als umsatzstärkster des Jahres. Nicht zuletzt wegen anhaltender Kontaktbeschränkungen und 2G-Regelungen im Einzelhandel weichen auch in diesem Jahr viele Kundinnen und Kunden auf Internetkäufe aus.

Deutschlandweit sind 13.000 zusätzliche DHL-Fahrzeuge im Einsatz

Die Region Leipzig nimmt dabei eine Schlüsselrolle ein: Neben Amazon betreiben Paketdienstleister wie DHL wichtige Umschlagsstandorte vor den Toren der Stadt. Die Größenordnungen in der Weihnachtszeit sind gigantisch: Allein an einem Tag werden bei DHL in Radefeld so viele Sendungen bearbeitet, dass nahezu jeder Leipziger eine Paketsendung in Empfang nehmen könnte. Nach Konzernangaben verlassen bis zu 550.000 Päckchen täglich das Gelände, an normalen Tagen sind es nur 380.000 Pakete. Der Versorgungsbereich reicht nach Angaben eines Konzernsprechers über Altenburg, das südliche Sachsen-Anhalt bis hin nach Süd-Brandenburg.

„Im November haben wir (deutschlandweit, Anm. d. Red.) einen Anstieg der Sendungsmengen um rund 8,5 Prozent verzeichnet, im Dezember erwarten wir Mengen, die auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr liegen“, sagt ein DHL-Sprecher. Im gesamten Bundesgebiet seien 13.000 zusätzliche Fahrzeuge im Einsatz – und 10.000 Aushilfskräfte.

Verdi ruft zu Streiks bei Amazon auf

Der boomende Online-Handel ist aber längst keine Begleiterscheinung der Pandemie mehr. So spricht der Handelsriese Amazon etwa von einem „absolut normalen Weihnachtsgeschäft“. Mehrere Zehntausend Artikel verlassen demnach täglich das Lager in Leipzig, der Konzern bringt es auf die Formel: „Vom Ohrring bis zur Riesen-Lego-Ritterburg ist alles verfügbar.“ Um das Weihnachtsgeschäft des US-Unternehmens zu konterkarieren, hat die Gewerkschaft Verdi jetzt zum Wochenbeginn an sieben deutschen Versandzentren zu Warnstreiks aufgerufen, darunter auch in Leipzig. Amazon gerät bei Arbeitsschützern regelmäßig in die Kritik, nach wie vor werden Beschäftigte nicht nach Tarifvertrag bezahlt.

Eine wichtige Frist ist für Kunden am Montag indes bereits verstrichen: Damit das Paket vor den Feiertagen zuhause eintrifft, empfiehlt DHL, die Sendung bis zum 20. Dezember aufzugeben. Für Weihnachtskarten oder Briefe ist es aber noch nicht zu spät: Die Post weist als Frist den 22. Dezember aus.

Von Florian Reinke