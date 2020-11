Über 8000 Schwerbehinderte in Sachsen wegen Corona ohne Arbeit

Leipzig

Die Corona-Pandemie schlägt auch auf den Arbeitsmarkt für Behinderte in Sachsen durch. Das geht aus dem aktuellen Inklusionsbarometer Arbeit der Aktion Mensch und des Handelsblatt Research Institutes hervor, die am Montag veröffentlicht wurde. Danach stieg die Anzahl der arbeitslosen Menschen mit Schwerbehinderung im Freistaat im Oktober um 10,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Negative Trendwende

Damit zeichnet sich eine deutliche negative Trendwende ab. „Seit 2013 verbesserte sich die Arbeitsmarktsituation von Menschen mit Behinderung in Deutschland fast stetig,“ bilanziert der Präsident des Handelsblatt Research Institutes, Bert Rürup. „Doch die rasant negative Entwicklung in diesem Jahr macht in kürzester Zeit die Erfolge der letzten vier Jahre zunichte.“

Zwar liegt Sachsen noch unter dem bundesweiten Durchschnitt von rund 13 Prozent, dennoch sind mittlerweile insgesamt 8358 Menschen mit Behinderung ohne Arbeit. Das wiegt vor allem deshalb schwer, weil Arbeitslose mit Schwerbehinderung sehr viel länger benötigen, um einen neuen Job zu finden. „Haben Menschen mit Behinderung ihren Arbeitsplatz erst einmal verloren, finden sie sehr viel schwerer in den ersten Arbeitsmarkt zurück als Menschen ohne Behinderung,“ bestätigt Christina Marx, Sprecherin der Aktion Mensch. Das gelte auch für Sachsen – im Durchschnitt suchten arbeitslose Menschen mit Behinderung hier schon letztes Jahr 92 Tage länger nach einer neuen Stelle als Menschen ohne Behinderung.

Bundesweiter Anstieg der Arbeitslosenzahlen

Von der negativen Arbeitsmarktentwicklung infolge der Corona-Pandemie sind durchweg alle Bundesländer in Deutschland betroffen. Den höchsten Anstieg an arbeitslosen Menschen mit Behinderung verzeichnen jedoch Bayern mit 19,1 Prozent und Hamburg mit 18,9 Prozent.

Von Roland Herold