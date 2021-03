Überlastung droht: Darum zieht Sachsen zu Ostern die Notbremse

Dresden

Sachsen begibt sich Anfang April in den harten Lockdown, weil die Infektionslage im Freistaat inzwischen wieder kritische Ausmaße erreicht hat. „Für uns ist klar, dass die aktuelle Entwicklung zu einer Überlastung der Krankenhäuser führen wird – und zwar in recht kurzer Zeit“, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Dienstag in Dresden. In zehn Tagen werde die als Notbremse für einen harten Lockdown festgelegte Zahl von 1300 Corona-Patienten in Sachsens Krankenhäusern erreicht sein, so der Regierungsschef weiter.

An diesem Dienstag waren es bereits 1173 Corona-Patienten in Sachsen – 150 mehr als vor genau einer Woche. Damals hoffte der Chef der Dresdner Uniklinik Prof. Michael Albrecht noch, der Freistaat werden etwas glimpflicher davon kommen. In einer Pandemie kann allerdings innerhalb einer Woche viel passieren, in einem Monat ein Trend komplett auf den Kopf gestellt werden.

Anfang Februar sah die Situation noch anders aus. Die täglich gemeldeten Infektionen gingen zurück – langsamer als erhofft, aber die von vielen Experten bereits befürchtete Trendumkehr ob der Virus-Mutationen war vorerst nur eine Modellrechnung. Seit dem 23. Februar sind steigende Zahlen nun erneut Realität, an jenem Dienstag vor vier Wochen gab es erstmals wieder mehr aktive Corona-Betroffene als am Tag davor. Inzwischen, so schätzen Epidemiologen der Uni Leipzig, haben 70 Prozent der Corona-Viren im Freistaat die Mutation B.1.1.7., Anfang April werden es fast alle sein.

B1.1.7 ist besser bekannt als die britische Variante und inzwischen weiß man auch: Sie ist nicht nur deutlich ansteckender und löst häufiger schwere Krankheitsverläufe aus. Diese Mutation breitet sich auch viel dynamischer unter jüngeren Menschen aus, als wir es vom Original kannten. Abgesehen vom Vogtlandkreis, der aufgrund seiner Nähe zu den Corona-Hotspots Tschechien und Thüringen schon länger wieder im Fokus steht, stiegen die Infektionszahlen in Sachsen zuerst vor allem unter Jüngeren an: Unter Grundschul- und Kitakinder, unter Jugendlichen, auch unter jungen Erwachsenen. In Nordsachsen war die Inzidenz unter den 5- bis 14-Jährigen Anfang März doppelt so hoch, wie in allen anderen Bevölkerungsgruppen.

Jüngere verbreiten das Virus zwar genauso wie Ältere, werden aber seltener so krank, dass eine Behandlung in Kliniken notwendig wird. Bis in den März hinein konnte sich die Situation auf den sächsischen Intensivstationen deshalb etwas entspannen. Weil zudem in der Gruppe der 80-Jährigen und älter erste Impferfolge sichtbar wurden, verringerten sich auch die Todeszahlen. Zuletzt starben wöchentlich etwa 100 bis 150 Sachsen in Folge schwerer Covid-19-Erkrankungen.

Doch der Schein ist trügerisch. Denn inzwischen gibt es nicht nur in allen Altersgruppen wieder verstärkt Corona-Fälle, sondern hat sich auch im klinischen Bild der Trend längst umgekehrt. Am 13. März lagen laut der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) etwa 180 Corona-Patienten auf Sachsens Intensivstationen, am heutigen Dienstag waren es schon wieder 241. Zum Vergleich: Während der ersten Corona-Welle im März 2020 mussten dort maximal 77 Corona-Patienten behandelt werden, auf dem Höhepunkt der zweiten Welle waren es knapp 600.

Aus den Kliniken hört man, die schweren Fälle seien jünger als früher, die Behandlungen dauerten vielfach länger. Ähnliche Erfahrungen hatten zuvor auch Israel und Großbritannien gemacht, in beiden Ländern konnten die Mutationswellen letztlich mit Impfungen gestoppt werden. In Deutschland geht das Impfen viel langsamer voran, sind bisher nur die Ältesten geschützt. Deshalb blieb letztlich wohl nur ein harter Lockdown als Mittel übrig, um dem Virus noch etwas entgegen zu setzen. „Die Situation einfach laufen zu lassen, wäre nicht zu verantworten gewesen“, so Ministerpräsident Kretschmer.

Weitere Fakten aus Sachsen: www.lvz.de/fakten

Von Matthias Puppe