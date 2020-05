„Pfingstwunder“ beim Wetter: Regensonntag fällt aus, ab Montag wird’s sommerlich

Leipzig

Schöne Überraschung für alle, die zu Pfingsten nach der langen Corona-Zeit einen Ausflug planen: Das Wetter spielt nun doch mit! Noch am Mittwoch und Donnerstag standen die Vorzeichen eher schlecht: Die Wettermodelle sagten besonders für Sachsen einen Regensonntag voraus: Bei kühlen 18 Grad wären dann bis zu zehn Liter Niederschlag pro Quadratmeter drin gewesen.

Tief aus Osteuropa geht die Puste aus

Doch nun gibt es passend zum langen Feiertagswochenende ein kleines „Pfingstwunder“ beim Wetter: Zwar soll es weiterhin in der Region Leipzig am Sonntag meist bewölkt bleiben. „Doch mit etwas Glück kommt Leipzig unter den Wolken trocken durch“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal Wetter.net. Der Grund für die neue, erfreuliche Prognose: Dem Tief aus Osteuropa geht auf dem Weg nach Deutschland deutlich die Puste aus. „Es kommt so, wie wir es schon oft beobachtet haben: Das Tief verliert an Schwung, die Niederschlagsprognose wird dadurch deutlich reduziert. Statt bis zu 20 Liter Regen im Osten und Südosten werden jetzt nur noch drei bis knapp zehn Liter Regen berechnet – und die auch nur noch an der östlichen Grenze von Deutschland zu den Nachbarländern“, erklärt Jung.

Das war’s dann mit dem Regen für Sachsen: Die Grafik zeigt die möglichen Niederschlagsmengen (Liter pro Quadratmeter) bis Mittwoch nächster Woche. Das Osteuropa-Tief mit dem Regen bleibt über Polen hängen. Quelle: Wetter.net

Nächste Woche: Erst Hitze, dann kräftige Gewitter möglich

Pfingstmontag bleibt dennoch weiterhin der bessere Ausflugstag: Der meteorologische Sommerbeginn am 1. Juni legt mit viel Sonne und warmen 23 Grad in Sachsen eine Punktlandung hin! Meteorologe Jung sieht sogar die ersten schweißtreibenden Tag im Anflug: „Es kann in der nächsten Woche in Teilen Deutschlands schon sehr heiß werden. Topwerte bis 30 Grad sind möglich. Der Sommer grüßt uns.“ Im weiteren Verlauf sind dann erste kräftige Gewitter möglich. Ob es auch am ersten Juniwochenende noch sommerlich warm bleibt oder die große Abkühlung kommt, ist dagegen noch unsicher.

Dritter Dürresommer in Folge immer wahrscheinlicher

Die Kehrseite der Schönwetter-Medaille: Es bleibt weiterhin deutlich zu trocken! „Dabei war es schon ein sehr trockenes Frühjahr. Und das nachdem wir bereits seit Sommer 2018 in Deutschland eine große Trockenheit haben. Wir gehen damit einen großen Schritt in Richtung drittes Dürrejahr und dritten Dürresommer in Folge“, warnt Jung. Das schöne Frühsommerwetter kann daher extreme Auswirkungen haben „Für die vielen Feiertagsausflügler im Osten ist das sicherlich eine angenehme Überraschung, für Natur und Landwirtschaft ist das einfach nur noch sehr dramatisch. Beide brauchen dringend Regen“, so Jung.

Von Olaf Majer