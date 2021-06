„Übertriebene Militarisierung“: Polizei Sachsen gerät mit Download-Motiven in die Kritik

Leipzig

Mit einer neuen Kampagne hat die Polizei Sachsen für eine Welle aus Empörung und Häme in den sozialen Medien gesorgt. Für Wallpaper zum Download sind Beamtinnen und Beamte unter anderem schwer bewaffnet zu sehen. Im Netz hagelt es Kritik und Häme, weil eher militantes Auftreten statt Bürgernähe kommuniziert werde. 

„Dir gefallen die schnittigen Uniformen der sächsischen Polizei und die coolen Fahrzeuge der Flotte?“, fragt die Kommunikations-Abteilung im Rahmen der Kampagne „Verdächtig gute Jobs“. „Dann hol sie dir als Wallpaper für dein Handy oder deinen Computer!“ Nun stehen die Downloads bereit. Die heftigste Kritik kassiert das Bild von drei Polizisten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) mit Waffen in Anschlag, die vor einem Hubschrauber posieren. „Besonders gut gefallen mir die kaum übertriebene Militarisierung und die zur Schau getragene deeskalativ-friedliche Grundhaltung unserer tollen Polizei“, kommentiert ein Facebook-User ironisch.

Aufmarsch von Bereitschaftspolizei: Auch dieses Bild weckt bei manchen unschöne Erinnerungen an konfliktreiche Einsätze. Quelle: Polizei Sachsen

Auch auf Twitter hagelt es Hohn und Spott. „Posieren mit Waffen ist das, was die Gesellschaft braucht. Diese PR ist ein Totalausfall“, heißt es, und: „Das Motiv ist für eine Militärdiktatur ganz ansprechend“. Viele unterstellen, dass damit vor allem politisch weit rechts Stehenden angesprochen werden sollen. Auf anderen Bildern ist beispielsweise Bereitschaftspolizei unter Helmen sowie ein Wasserwerfer zu sehen.

Die Behörde des Freistaats verteidigt die Aktion. Das SEK-Motiv „ist seit fast einem halben Jahr auf unserem Instagram-Profil zu finden und hatte dort sehr positive Resonanz gefunden“, erklärt Pascal Ziehm, Leiter der Stabsstelle Kommunikation der Polizei Sachsen. Die Wallpapers seien auch Folge einiger Nachfragen aus der Netz-Community gewesen. „Es liegt uns fern, den Polizeiberuf martialisch darzustellen – auch wenn unsere Spezialkräfte mit ihrer besondere Ausrüstung dazu gehören.“ Gleichwohl sei die moderne technische Ausstattung der sächsischen Polizei auch ein wichtiger Aspekt für Menschen, die sich für den Polizeiberuf interessierten.

Polizei verweist auf Maskottchen „Poldi“

Ziehm verweist auch auf andere Download-Motive wie Maskottchen „Poldi“ oder einen Hubschrauber im Schnee, es sei für viele Geschmäcker etwas dabei. Viele Kommentierende in den Medienkanälen vermissen jedoch die oft beschworene Bürgernähe. „Früher war die Polizei mal ‚Dein Freund und Helfer’“, wundert sich einer. Bei der Auswahl der Motive „hatten wir uns bewusst für Technik- und ,gesichtslose’ Motive entschieden“, so Ziehm, „weil sich aus unser Erfahrung heraus selten Nutzerinnen und Nutzer fremde Gesichter auf den Desktop ihres Computers und den Hintergrund ihres Smartphones laden.“

Die gepostete Auswahl sorgt dennoch weiter für Kritik am Image der Polizei, die gerade in Sachsen in der Vergangenheit einige Negativ-Schlagzeilen produzierte – durch Munitionsdiebstahl des Mobilen Einsatzkommandos, Vorwürfe wegen überhartem Vorgehen bei Demonstrationen vor allem aus dem politisch linken Lager und der „Fahrrad-Gate“-Affäre in Leipzig. Hinzu kommen bundesweit festgestellte rechtsradikale Umtriebe in SEKs.

SEK-Motiv bisher am meisten heruntergeladen

Die Fotos in Kampfmontur und das oft als „Robocop“ genannte Erscheinungsbild von Bereitschaftspolizisten findet Catrice Toporski gerade jetzt „hochproblematisch und kontraproduktiv“, weil sieErinnerungen an Polizeigewalt weckten und auf ein „zu problematisierendes Selbstbild der Polizei hinweisen“. Die Leipzigerin ist Vorstandsmitglied des SPD-Ortsvereins Süd, der derzeit in öffentlichen Videorunden vor allem Gewalt-Eskalationen am Connewitzer Kreuz aufarbeitet, um künftig die Kommunikation zwischen Anwohnern und Anwohnerinnen und der Polizei zu verbessern. „Als Bildschirmverschönerung werden Fotos von vermummten Polizisten und Wasserwerfern angeboten – die sind uns hier sehr negativ vertraut.“ Welche Gesinnung derartige Motive ansprächen, sei klar und fatal.

Pascal Ziehm ist diese Sicht zu einseitig, auch wenn sich natürlich nicht nachprüfen lasse, wer sich beispielsweise für das Bild vom SEK entscheide. Fest steht: Das besonders umstrittene Bild ist laut Sprecher das bisher am häufigsten heruntergeladene.

Von Mark Daniel