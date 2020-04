Überwachungskamera filmt Eierdiebe in Mutzschener Gänsezucht Eskildsen

Mutzschen/Wermsdorf

Auf eine dreiste Art und Weise sind über die Feiertage bislang unbekannte Personen in der Gänsefarm Eskildsen Mutzschen/ Wermsdorf auf Ostereiersuche gegangen. Dafür hatten sie in der Nacht zum Ostersamstag den Maschendrahtzaun des Firmengeländes durchtrennt und sind in eine der Stallanlagen eingebrochen, in der sich hunderte Legetiere befanden. Sie stahlen mehrere Körbe mit mehreren hundert frisch gelegten Bruteier befanden, die bereits für die Brutstation bereitgestellt waren. Und so wie die Eierdiebe gekommen waren, hatten sie das Grundstück verlassen, über ein Feld in südliche Richtung nahe der S38 am neuen Kreisverkehr in der ehemaligen Göttwitz-Kurve.

Videoüberwachung im Gänsestall

Zwar trugen die Täter Handschuhe, um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen. Dafür hatten sie bei ihrem Beutezug aufgestellte Warnschilder zur Foto- und Videoüberwachung der Stallanlagen entweder nicht beachtet oder nicht ernst genommen. Es gibt eine Aufnahme, die einen Täter sehr deutlich zeigt, wie er mit einem prall gefüllten Korb Gänsebruteiern aus der Stallanlage kommt. Insgesamt sind zwei Personen auf den Aufnahmen zu sehen, ein Mann in jüngerem Alter sowie ein Mann mittleren Alters. Ob weitere Helfershelfer zum Abtransport der Eierkörbe an der Tat beteiligt waren, ist derzeit nicht bekannt.

Anzeige

Das Überwachungsfoto zeigt die Eierdiebe, die in der Gänsefarm Eskildsen eingebrochen sind und Beute machten. Quelle: Screenshot: Frank Schmidt

Im Zuge einer Strafanzeige bei der Polizei wurden die Aufnahmen als Beweismittel den Ermittlungsbehörden übergeben. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig am Sonntag auf LVZ-Nachfrage bestätigte, liege der Fall nun bei der Kriminalpolizei, die Ermittlungen laufen.

Gänsezüchter Eskildsen bittet Öffentlichkeit um Hinweise

Indes hat sich der Gänsezüchter Lorenz Eskildsen auch an die Öffentlichkeit gewandt und die Beweisfotos für Zeugenaufrufe zur Verfügung gestellt. Er geht davon aus, dass „hier wieder einmal Insider am Werk“ waren. Wieder einmal heißt, dass es in den letzten drei Jahren auf die gleiche Art und Weise immer wieder zum Eierklau in den Stallanlagen gekommen sei, weshalb sich Eskildsen nun für eine Videoüberwachung entschieden hat. Des Weiteren ist der 55-jährige Gänsezüchter davon überzeugt, dass die Gänseeier von Leuten gestohlen worden seien oder in deren Auftrag, die über Brutanlagen verfügen, um die Eier selbst ausbrüten und die Jungtiere verkaufen zu können. Für Hinweise auf die Täter, die ihn über seine Firma in Wermsdorf erreichen, hat Lorenz Eskildsen eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt.

Zum Thema:

Frisch geschlüpfte Gössel in der Gänsefarm

Von Frank Schmidt