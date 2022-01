Bautzen

Rund 100 niederländische Soldaten kommen in der kommenden Woche, also vom 1. bis 8. Februar, zu Übungen in die sächsischen Landkreise Görlitz, Bautzen und Meißen. Das teilte das Landeskommando Sachsen am Freitag mit.

Die mit dem Spähwagen Fennek ausgestatteten Einheiten gehören zum Panzergrenadierbataillon 44 und zur Brigade Aufklärungskompanie 43, die seit wenigen Tagen für knapp drei Wochen mit insgesamt 500 Soldatinnen und Soldaten den Truppenübungsplatz in der Oberlausitz nutzen.

Der Fennek ist ein militärisches Spähfahrzeug, in der Größe eines geräumigen SUVs. Rund 30 dieser Fahrzeuge hat der Niederländische Kampfverband zu Übungszwecken in die Oberlausitz mitgebracht.

Das hügelige Terrain von der Oberlausitz über Bautzen bis nach Zeithain biete ideale Voraussetzungen für die Spähkompanie des Kampfverbandes, teilte das Landeskommando Sachsen mit. Es sollen Grundlagen und Verfahren der Aufklärung und ausdrücklich keine Gefechtshandlungen geübt werden.

Einschränkungen oder Beeinträchtigungen im Verkehr beziehungsweise der Nachtruhe seien nicht zu erwarten.

