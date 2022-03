Die Landesregierung wollte die Geflüchteten schnell in Wohnungen unterbringen. Doch das dürfte vor allem in den drei großen Städten nicht gelingen.

Aus der Ukraine geflüchtete Menschen gehen in eine Erstaufnahmeeinrichtung auf der Leipziger Messe. Vor allem in den drei großen Städten ist der Wohnraum knapp. Die Ukrainerinnen und Ukrainer müssen deswegen wohl in Sammelunterkünften unterkommen, was Sachsen eigentlich vermeiden wollte. Quelle: Jan Woitas/dpa