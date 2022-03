Schkeuditz

Das Mobiltelefon von Nataliya Bauch brummt ununterbrochen. Ansonsten ist noch nichts zu hören, in der alten Paul-Wäge-Grundschule im Schkeuditzer Ortsteil Dölzig. Im Lehrerzimmer nimmt sich die Russischlehrerin, die selbst aus der Ukraine stammt, einen kurzen Moment Auszeit. Die Mega-Packung Merci auf dem Tisch, die sie von den Kollegen der Schkeuditzer Lessing-Oberschule bekommen hat, ist noch zur Hälfte gefüllt. „Gleich kommen die Kinder“, sagt sie. „Mal sehen, wie viele es heute sind.“

Schulbücher und Arbeitshefte fehlen

Nataliya Bauch ist seit drei Wochen ganztägig auf den Beinen. Erst hat sie aus dem ehemaligen Straßenbahndepot eine Spendenabgabestelle gemacht, seit dieser Woche ist sie ab morgens 8 Uhr in der Schule in Dölzig. „Wir haben sehr spontan hier Unterricht und Betreuung für die ukrainischen Flüchtlingskinder organisiert“, erklärt sie. Von 9 bis 12.45 Uhr lernen Grundschüler derzeit vor allem Deutsch in den Räumen der Schule. Erst mit den Winterferien war sie leer geworden, weil die Kinder in einen Neubau in Sichtweite ziehen durften. „Wir brauchen Schulbücher und Arbeitshefte“, sagt Bauch. „Kleine Kinder brauchen doch eine gewisse Struktur.“ Stifte, Blöcke, all das sei über Spenden derzeit ausreichend vorhanden.

Nils Elter gibt Organisatorin Nataliya Bauch seine möglichen Einsatzzeiten durch. Mit Töchterchen Henriette ist der Lehrer gerade in Elternzeit, kann so in Dölzig mit unterrichten. Quelle: Wolfgang Sens

Es klopft an der Lehrerzimmer-Tür. Ein junger Mann mit einem Baby in einer Trage an seinem Bauch steht im Raum. Nils Elter gibt Nataliya Bauch einen Zettel. Seine möglichen Einsatzzeiten. „Heute kann ich nicht“, sagt er. „Aber morgen wieder.“ Eigentlich hat der Lehrer gerade Elternzeit mit Tochter Henriette, die freundlich aus der Trage schaut. Ein Jahr und einen Monat ist sie alt. „Für mich war es keine Frage, hier zu helfen“, erklärt er. Russisch oder Ukrainisch spricht er nicht. Aber er ist Pädagoge. „Das ist wichtiger als die Sprache“, meint Bauch. „Wir haben hier traumatisierte Kinder. Sie brauchen viel Liebe und Pädagogen. Völlig egal, welche Sprache sie sprechen.“ Sie wundere sich, dass sich bisher keine Lehramtsstudenten gemeldet haben. „Für sie wäre das doch eine perfekte Erfahrung“, sagt die Lehrerin. Sie hat keine Zeit, den Gedanken weiter zu denken. Im Schulhaus wird es laut. Die Kinder sind da.

Kinder kommen krank in Deutschland an

An diesem Tag sind es nur ein paar. Etwa 20 insgesamt, viel weniger als sonst. „Viele sind krank“, erklärt Bauch. Sie selbst habe mit ihrem kleinen privaten PKW kranke Kinder zum Arzt gefahren. „Teilweise kommen die Flüchtlinge schon mit Fieber an“, erklärt sie. „Sie erzählen dann ihre Geschichte. Eine Familie war beispielsweise schon kurz vor der Grenze, als es Fliegeralarm gab und sie – so wie sie waren, ohne Schuhe und Jacke – das Auto verlassen mussten. Auf einem Feld legten sie sich auf den kalten Boden und harrten stundenlang so aus. Kein Wunder, dass sie krank sind.“ Wenn sie solche Sachen erzählt, abseits von der Organisation in der Schule, kämpft sie mit den Tränen. Ihre eigenen Eltern sind in einem kleinen Ort in der Ostukraine. Über eine App verfolgt sie jeden Fliegeralarm. Dann bangt sie mit den Menschen vor Ort, bis die Warnung wieder vorbei ist. Täglich telefoniert sie mit ihren Eltern. „Ich funktioniere hier“, sagt sie. „Für die Menschen, die es bis hierher schaffen.“ Sie lächelt, um nicht zu weinen. Ihre eigene Familie, ihre drei Kinder, warten jeden Abend zu Hause in Leipzig auf sie. „Sie erwarten glücklicherweise gerade kein warmes Essen und eine geputzte Wohnung“, sagt sie. „Dafür bin ich dankbar.“ Den beiden 16 und 13 Jahre alten Töchtern habe sie einen Schnellkurs im Wäschewaschen gegeben. „Wenn ich nach Hause komme am Abend, bin ich fertig“, erzählt sie. Und sie müsse dann oft erstmal weinen.

Bis zu 1000 zusätzliche Klassen in Sachsen

Die Aufgabe, ukrainische Flüchtlingskinder, gut und strukturiert zu integrieren, ist riesengroß. Das wird in Gesprächen mit Behörden und Ministerien schnell klar. Die sächsischen Krisenmanager rechnen mit tausenden Kindern. Wie viele genau – es weiß niemand. Woher auch. Aus dem Kultusministerium ist von möglicherweise bis zu 1000 zusätzlichen Klassen in Sachsen die Rede. „Eine riesige Herausforderung“, erklärte der sächsische Kultusminister Christian Piwarz (CDU) in dieser Woche beim Gespräch mit sächsischen Familienverbänden. „Auch hinsichtlich der Lehrkräfte. Aber es nützt ja auch nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir stellen uns selbstverständlich dieser Aufgabe.“

Bisher 93 Anmeldungen, etwa 50 davon in Leipzig

Mittlerweile könnten die ukrainischen Flüchtlinge ihre Kinder auch beim Landesamt für Schule und Bildung (Lasub) anmelden. Eine entsprechende Elterninformation steht auf der Webseite in Deutsch, Englisch und Ukrainisch bereit. „Normalerweise müssen die Flüchtlinge erst registriert werden, dann greift die Schulpflicht und sie können ihre Kinder bei uns anmelden“, erläutert Pressesprecher Roman Schulz. Das habe das Lasub in der derzeitigen Situation vereinfacht. „Die Ukrainer können die Registrierung nachreichen“, so Schulz. Sachsenweit habe das Landesamt bisher 93 Anmeldungen ukrainischer Kinder an Schulen, knapp 50 davon aus Leipzig. „Das zeigt, dass die Anmeldewelle bisher noch nicht losgegangen ist“, meint Schulz. Das Lasub rechne mit Größenordnungen wie 2015/16, nur dass der Flüchtlingsstrom diesmal nicht über mehrere Monate oder Jahre verteilt ist, sondern auch sehr plötzlich kommen könne. Wie genau der Unterricht dann sein wird, ist noch nicht klar. „Die Frage ist, ob DAZ pädagogisch das richtige Mittel für die Ukrainer ist“, so Schulz. „Es ist ein ganz wichtiger Aspekt, darüber nachzudenken, ob nicht ukrainischer Unterricht angeboten wird. Wir haben jedenfalls große Teile der digitalen ukrainischen Lehrbücher gesichert.“ Die Frage, ob von den 93 Anmeldungen bereits Kinder in den Schulen untergebracht sind, lässt Schulz unbeantwortet. Die Logistik sei schwierig,, sagt er. Die Behörde müsse ja zunächst schauen, wo es Kapazitäten gibt. „Das kann dann einfach ein bisschen dauern.“

Anja war bereits zum Schüleraustausch in Schkeuditz, ist nun mit ihrer Mutter aus Kiew vor dem Krieg in ihrem Land geflohen. Ihre ehemalige Schkeuditzer Gastfamilie hat sie aufgenommen. Sie hilft in Dölzig, beschäftigt die kleinen Kinder. Quelle: Wolfgang Sens

Im Erdgeschoss der alten Dölziger Schule ist derweil Trubel. Die 17-jährige Anja aus Kiew betreut kleinere Kinder im Bällebad. Anja spricht ein bisschen Deutsch, war bereits zum Schüleraustausch in Schkeuditz. Die Lessing-Oberschule hält eine Partnerschaft zu Anjas Schule in Kiew. „Jetzt ist sie mit ihrer Mutter bei ihrer früheren Gastfamilie hier in Schkeuditz untergebracht“, so Nataliya Bauch. Und hilft täglich in der Dölziger Schule. „Es kommen auch jeden Tag fünf bis zehn Frauen aus der Unterkunft im Glesiener Landhotel mit hierher“, erklärt die Lehrerin. Sie machen die Räume sauber und bereiten das Essen für die Kinder vor, das vollständig über Sach- und Geldspenden angeboten werden kann, schmieren Brote. „Die Frauen haben ein unglaublich schlechtes Gewissen, weil sie hier auf Kosten anderer leben müssen“, sagt Bauch. Nach dem Unterricht in der Schule fahre sie täglich ins Hotel, höre sich die Sorgen und Nöte der Ukrainer an. „Sie wollen arbeiten. Egal, was.“ Deshalb wolle sie nun auch Deutschkurse für die Frauen in der Dölziger Schule anbieten. Damit sie es einfacher hätten, eine Arbeit zu finden.

Die kleineren Kinder laufen jeden Morgen mit ihren Müttern zur Betreuung von der Schule in die Dölziger Kita. Quelle: Wolfgang Sens

Während die kleineren Kinder mittlerweile von Kita-Leiterin Yvonne Hoppe und ihrem Team abgeholt worden sind, startet in den beiden Klassenräumen der Unterricht. Die Körperteile stehen an diesem Tag auf dem improvisierten Lehrplan. Kopf, Hand, Arm, Bein – bei dieser Gelegenheit erklärt Lehrerin Julia Wagner den Unterschied zwischen „ei“ und „ie“. Die Zahlen bis 20 können die Erst- und Zweitklässler schon. Lehrerin Wagner spricht ebenfalls Ukrainisch, unterrichtet nachmittags herkunftssprachlichen Unterricht Russisch, hat also vormittags Zeit. „Für mich war es keine Frage, hier zu helfen“, erzählt sie in der ersten Pause. „Und die Kinder lernen so schnell.“ Nataliya Bauch, für die diese Schule ihr Baby ist, wie sie selbst sagt, nickt. „Es ist wichtig, die Kinder hier zu integrieren“, sagt sie. „Mich haben viele gewarnt, das nicht zu machen. Aber ich habe täglich Kontakt mit den Flüchtlingen im Glesiener Hotel gehabt. Ich konnte nicht anders, als das zu machen.“ Vor allem die Behörden hätten zunächst Bedenken geäußert, so Bauch. „Aber am Ende: Was soll schon passieren? Wenn ich ins Gefängnis komme, habe ich wenigstens viele Besucher und bekomme viel Kuchen.“ Und dann muss sie selbst mal herzhaft lachen. Diese Woche ist sie noch von ihrem Unterricht freigestellt. Was danach ist, weiß sie nicht.

„Positives Beispiel für regionales Engagement“

Das Lasub erklärt auf Nachfrage, dass die Schkeuditzer Initiative zwar abgesprochen sei, allerdings bisher außerhalb behördlicher Strukturen läuft. „Das ist ein positives Beispiel für zivilgesellschaftliches, ehrenamtliches und regionales Engagement“, sagt Schulz. „Da hat man sich in der Region gekümmert, was man mit den Kindern macht. Und alles, was hilft, ist auch für uns grundsätzlich positiv.“ Eine Klasse mit älteren Kindern sei mittlerweile im Bereich „Deutsch als Zweitsprache“ (DAZ) an die Oberschule Schkeuditz angebunden. „Wir werden diese Initiative nach und nach in normale schulische Bahnen überführen“, so Schulz. So soll beispielsweise eine weitere Klasse schulorganisatorisch an die Grundschule angebunden werden.

Die Elternratsvorsitzende der Schkeuditzer Lessing-Oberschule, Elke Neick, packt in Dölzig mit an. Quelle: Wolfgang Sens

Diesbezüglich ist in Dölzig mit der kürzlich freigewordenen Schule tatsächlich eine gewisser Luxus vorhanden. „Das war ein Zufall“, sagt auch Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU), der nicht lange überlegt und die Schule zur Verfügung gestellt hat. „Dadurch konnten wir schnell etwas tun.“ Allerdings brauche es dafür eben auch die richtigen Leute, wie er hinzufügt. Eine unermüdliche Kämpferin wie Nataliya Bauch, zum Beispiel. Sie löst in der Dölziger Schule an diesem Tag schon das nächste Problem. Die Kinder ab der fünften Klasse müssen sich in der Oberschule registrieren. Dafür muss ein Transport organisiert werden. Die Elternratsvorsitzende der Oberschule, die gerade noch Stifte und Blöcke in einen Schrank sortiert hat, stellt den Kontakt zum DRK her. „Ich bin selbst im Ortsverein Schkeuditz“, sagt Elke Neick. Eine Viertelstunde später ist alles erklärt. Neick selbst wird den DRK-Mannschaftswagen inklusive Schüler zur Registrierung fahren. Nataliya Bauch atmet kurz durch, faltet die Hände zu einem „Danke“ und lächelt. Bis ihr Handy schon wieder brummt.

Von Linda Polenz