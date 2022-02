Leipzig

Deutschland ist abhängig von Erdgas aus dem Ausland. 55 Prozent der Importe kommen aus Russland. Aus Sorge um die Versorgungssicherheit fordern Politiker dazu auf, den Ausstieg aus Atom- und Kohlekraft auszusetzen. Doch geht das so einfach und was bedeutet das speziell in Sachsen für Kraftwerke und Tagebaue? Wir haben nachgefragt.

Im Koalitionsvertrag der neuen Ampelregierung ist ein Ausstieg aus der Kohle schrittweise bis 2030 fixiert. Angesichts des Ukraine-Kriegs müsse man sich aber Gedanken machen, ob die Zeitschiene für den Ausstieg 2030 noch real sei, gibt jetzt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zu bedenken. Und sein sächsischer Amtskollege Michael Kretschmer (CDU) fordert, die Ausstiegsbeschlüsse müssten neu diskutiert werden. Beiden gehe es darum, eine möglichst große Unabhängigkeit in der Energieversorgung zu erreichen und um „vernünftige Energiepreise“.

„Bei der Energieversorgung wieder breiter aufstellen“

Bereits in der Vergangenheit hatten Politiker mehrerer Parteien, insbesondere von Union und FDP vor einem zu schnellen Abschalten der rund 20 ältesten Kohlekraftwerke Deutschlands gewarnt. Grüne, aber auch Experten – unter anderem von der Denkfabrik Agora Energiewende – kritisierten die Sorgen als unbegründet und verwiesen darauf, dass die Stromversorgung sicher sei und das sogar an Tagen, „an denen weder die Sonne scheint noch Wind weht“. Denn es gäbe ja genügend Gaskraftwerke.

Die Konzentration auf Gas als wichtigste Energiequelle neben den Erneuerbaren müsse überdacht werden, heißt es beim ifo-Wirtschaftsinstitut in Dresden. Mit dem Ausstieg aus Kohle und Atom steuere Deutschland in neue Abhängigkeiten. Es sei wichtig, dass sich die Industrienation Deutschland bei der Energieversorgung wieder breiter aufstellt, sagt der Dresdner ifo-Vize Joachim Ragnitz. Zugleich betont er: „Will man an der Kohle länger festhalten, sollten man das aber schnell angehen und sie auch wettbewerbsfähig machen.“ Mit einem weiter steigenden CO2-Preis auf fossile Energieträger ginge das sicher nicht.

Im Osten sind die Lausitz und das mitteldeutsche Revier vom Braunkohleausstieg betroffen. Bisher war geplant, dass die verbliebenen zwei Blöcke im Kraftwerk Jänschwalde in Brandenburg zwischen 2025 bis 2028 vom Netz gehen. Die anderen beiden Blöcke E und F befinden sich bereits seit 2018 und 2019 in Sicherheitsbereitschaft und müssen nach vier Jahren vom Netz gehen. Das betrifft den ersten zum 1. Oktober dieses Jahres, den zweiten im Herbst kommenden Jahres. Hingegen soll das Kraftwerk Schwarze Pumpe nahe Spremberg in Brandenburg bis Ende 2038 Strom und Fernwärme produzieren. Im Kraftwerk Boxberg gehen zwei Blöcke 2029 vom Netz, zwei weitere 2038.

Lippendorf könnte bis 2035 Fernwärme nach Leipzig liefern

Lippendorf, das Leipzig und Böhlen mit Strom und Fernwärme versorgt, soll 2035 abgeschaltet werden. Im Augenblick beziehen die Leipziger Stadtwerke noch Wärme aus Lippendorf. Der Vertrag wurde vor Kurzem sogar bis zum Jahr 2025 verlängert. Möglich ist eine weitere Verlängerung.

Bislang hat man das bei den Leipziger Stadtwerken für keine gute Idee gehalten, weil mit steigenden CO2-Preisen auch die Kosten für Fernwärme steil nach oben gehen werden. Außerdem baut man ja ein eigenes neues Gaskraftwerk. Doch aktuell ist man über die Option der Verlängerung vermutlich nicht unglücklich, auch wenn sich bei den Stadtwerken dazu offiziell niemand äußern will. Theoretisch könnte Lippendorf bis 2035 Fernwärme nach Leipzig liefern.

„Auf 2038 haben sich Bundestag und Bundesrat beim Ausstieg aus der Braunkohle festgelegt“, heißt es beim Lausitzer Bergbauunternehmen Leag, das Tagebaue und Kraftwerke in der Lausitz betreibt und Miteigentümer des Lippendorfer Kraftwerks ist. Darauf bereite man sich vor und nicht auf das, was im neuen Koalitionsvertrag steht.

Revierplanung sei keine Sache von heute auf morgen, so Leag-Sprecher Thoralf Schirmer und erklärt das am Beispiel Jänschwalde im Landkreis Spree-Neiße. Der Tagebau werde solange betrieben, bis der letzte Block im benachbarten gleichnamigen Kraftwerk vom Netz geht. Das sei Ende 2028. Solange wolle man auch Kohle fördern. Und was ist, wenn die Politik sogar Kohleverstromung nach 2038 noch will? Wer über einen längeren Betrieb von Kohlekraftwerken nachdenke, so der Sprecher, müsse auch im Blick haben, wo die Kohle herkommen soll. Um neue Felder für den Abbau zu erschließen, seien Jahre, mitunter Jahrzehnte an Planungsvorlauf nötig. „Und da sprechen wir noch gar nicht über die Planungen für Personal und Technik und die Akzeptanz in der Bevölkerung.“

Von Andreas Dunte