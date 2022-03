Leipzig

Für sächsische Kundinnen und Kunden, die ihr Tages- oder Festgeld auf den Konten bestimmter Banken im Ausland angelegt haben, gibt es in diesen Tagen möglicherweise ein böses Erwachen. Bei der Sberbank Europe AG (Wien) oder der VTB Europe beispielsweise herrscht statt der erhofften Zinsflut traurige Ebbe, denn die Bank ist mitsamt den anderen Tochtergesellschaften in Kroatien und Slowenien im hundertprozentigen Besitz der Sberbank Russland. Und über diese wurde im Zuge der Sanktionen als Folge des Ukraine-Krieges ein Moratorium verhängt, um der russischen Finanzwirtschaft zu schaden.

„Damit ist der Sicherungsfall eingetreten“

Dies bedeute ein Veräußerungs- und Zahlungsverbot, teilt Finanzexpertin Andrea Heyer von der Verbraucherzentrale Sachsen (VZS) mit. Als Ausnahme davon könnten maximal 100 Euro pro Tag an die Einleger ausgezahlt werden. „Nach einem Moratorium gegen die Bank folgt wahrscheinlich sehr schnell die Untersagung des Geschäftsbetriebes beziehungsweise die Insolvenz“, prophezeit Heyer. Das habe die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) im Hinblick auf die Sberbank Europe bekanntgegeben. „Damit ist bezüglich dieser Bank der Sicherungsfall des österreichischen Einlage- und Anlegerentschädigungsgesetzes eingetreten“, so die Expertin.

Die rund 35 000 deutschen Einlegerinnen und Einleger seien dadurch geschützt. Von den Geldern in Höhe von rund einer Milliarde Euro dieser Sparer seien 913 Millionen Euro durch die Einlagensicherung Austria (ESA) gesichert, teilte der Bundesverband deutscher Banken (BdB) mit. Die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) übernimmt nun die Abwicklung, welche entsprechend der gesetzlichen Regelungen zügig erfolgen soll.

Verbraucherzentrale rechnet mit steigendem Beratungsbedarf

„In der Europäischen Union sind Einlagen von Privatanlegern, dazu gehören unter anderen Tages-und Festgeld, bis zu einer Höhe von 100 000 Euro je Sparerin oder Sparer und Bank geschützt“, erläutert Heyer. Über die geschützten 100 000 Euro hinaus gibt es noch den freiwilligen Einlagensicherungsfonds des BdB, der eine noch höhere Sicherungsgrenze hat. Diese gilt dann gegebenenfalls für die europäische Tochtergesellschaft VTB Europe SE (Frankfurt/Main) der zweitgrößten russischen Bank VTB. Weitere von dem Moratorium betroffene Banken sind die FIBR (Amsterdam Trade) und die East West Direkt.

In Sachsen gibt es bereits erste Anfragen. Sie rechne aber damit, dass der Beratungsbedarf in den kommenden Tagen rasch zunehmen wird, sagt Heyer. Viele Sparerinnen und Sparer realisieren erst allmählich, was auf sie zukommt. „Wir erwarten in den nächsten Tagen eine höhere Nachfrage.“ Interessenten könnten sich bei der Verbraucherzentrale über das System der gesetzlichen und freiwilligen Einlagensicherung beraten lassen, verspricht Heyer.

Betroffene sollten Vertragsunterlagen bereithalten

Die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken werde sich darüber hinaus mit den Sparerinnen und Sparern in Kürze in Verbindung setzen, um die Entschädigung vorzunehmen. „Zunächst kann also nur abgewartet werden“, bedauert die VZS-Expertin. Sinnvoll sei aber sicher, seine diesbezüglichen Vertragsunterlagen hervorzuholen, auf Vollständigkeit zu prüfen und bereitzuhalten. Auch sollten die aktuellen Informationen der EdB verfolgt werden: https://www.edb-banken.de/aktuelles/p/ezb-schliesst-sberbank-europe-ag-mit-sitz-wien/

Laut Arbeiterkammer Wien hat die Sberbank Europe AG eigenen Angaben zufolge 187 Filialen mit 3800 Mitarbeitern und rund 773 000 Kunden in Zentral- und Osteuropa, davon 65 000 Kunden mit einer Bilanzsumme von 2,2 Milliarden Euro in Deutschland und Österreich. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine hatten Kundinnen und Kunden bereits erhebliche Geldsummen von der Sberbank abgezogen.

Von Roland Herold