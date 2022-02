Kiel

Mit Aufklärungseinsätzen reagieren die deutsche Marine und die Nato auf die veränderte Lage in der Ukraine-Krise. In der Nacht zu Donnerstag hat Russland einen Angriff auf die Ukraine begonnen.

Im Skagerrak ist der Nato-Einsatzverband 1 eingetroffen. In der westlichen Ostsee patrouilliert die Fregatte „Sachsen“. Das auf die Luftraumüberwachung spezialisierte Schiff bewegt sich zwischen der Kieler Bucht und dem Fehmarnbelt.

Die Radarsysteme sind in der Lage den Luftverkehr über der Ostsee zu beobachten. Im Skagerrak hat in der Nacht der maritime Einsatzverband 1 der Nato mit Übungen begonnen. Der Verband besteht aus je einer Fregatte aus Dänemark und den Niederlanden sowie dem deutschen Einsatzgruppenversorger „Berlin“. Der Auftrag der auf See befindlichen Einheiten ist Aufklärung und Beobachtung.

Ukraine-Konflikt: Aufklärungsflugzuge kreisen entlang der Grenze zu Russland

In der Luft sieht die Lage ähnlich aus. Im Luftraum über Mitteleuropa herrscht seit dem Morgen Hochbetrieb. Tankflugzeuge der Nato sind unterwegs und Aufklärungsflugzeuge kreisen entlang der gesamten Grenze zu Russland und Weißrussland.

Darunter sind seit dem Morgen auch ein AWACS-Frühwarnflugzeug der Nato sowie Spezialflugzeuge der US-Streitkräfte mit Aufklärungselektronik. Ebenfalls im Einsatz sind Maschinen des Typs Boeing R135W, die als elektronischer Staubsauger gelten und Signale aller Art auffangen und auswerten können. Die schwedische Luftwaffe hat zwei Aufklärungsflugzeuge auf der Ostsee im Einsatz.

Die deutsche Marine ist mit Patrouillenflugzeugen vom Typ P3 Orion an der Überwachung der russischen Aktivitäten beteiligt.