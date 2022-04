Leipzig

Drei junge Frauen, deren Lebenswege klar schienen – bis russische Truppen die Ukraine überfielen: Alena Lahoshyna möchte Ärztin werden, in Kiew war die 20-Jährige seit drei Jahren Medizin-Studentin. Die Zwillinge Mariia und Oleksandra Klimova, ebenfalls 20, sind Leistungsschwimmerinnen. Bis zur Flucht studierten sie in Kiew Sport. Ihr großer Traum: Olympia 2024 in Paris.

Doch jetzt leben sie in einer Erstaufnahme-Einrichtung in Leipzig und besuchen nur noch aus der Ferne einige Kurse: Auch in der Ukraine wurde in der Corona-Zeit die Digital-Lehre eingeübt. „Das ist gut, um nicht alles zu vergessen“, sagt Alena Lahoshyna. Oleksandra Klimova spricht von einer Ablenkung, „fast wie eine Therapie“. Kurz lacht sie. Dann werden alle drei ernst. „Einen Abschluss können wir so nicht machen“, sagt Mariia Klimova. Allein schon, weil die praktischen Studienanteile fehlen – im Sport ebenso wie in der Medizin.

Wie den drei Studentinnen geht es vielen Geflüchteten. Ihr Studium mussten sie unvermittelt abbrechen. Jetzt wissen sie nicht, wie es weitergeht. Daher wollen sich die sächsischen Hochschulen schnell für sie öffnen. Kommende Woche beginnen die Vorlesungen und Seminare des Sommersemesters – bereits ab Mai sollen auch möglichst viele ukrainische Studierende in allgemeinen und fachspezifischen Deutsch-Kursen darauf vorbereitet werden, sich im Wintersemester regulär an einer der 14 Hochschulen im Freistaat einzuschreiben.

Plakat-Aktion in den Erstaufnahmen

„Priorität haben zunächst Studierende, die mindestens drei Semester studiert haben“, erklärte Thomas Hofsäss, Prorektor für Bildung und Internationales der Universität Leipzig, am Donnerstag den drei Studentinnen bei einem Besuch in der Erstaufnahme-Einrichtung. Diese Voraussetzung erfüllen sie jedenfalls schon mal. Im zweiten Schritt wolle man das Angebot der sächsischen Studienkollegs zur Studienvorbereitung so erweitern, dass auch ukrainische Studienanfänger erreicht werden. Klaus-Dieter Barbknecht, Rektor der TU Bergakademie Freiberg und Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz, hofft sogar, schon bald einige Studierende in jene Master-Studiengänge zu vermitteln, die auf Englisch abgehalten werden. „Wir können und wir wollen für ukrainische Studierende da sein“, sagte er.

So sieht es auch Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU): „Viele Studierende mussten großes Leid ertragen, haben vielleicht Angehörige im Krieg verloren und stehen jetzt vor dem Nichts. Es ist uns wichtig, eine Perspektive aufzumachen.“ Die Kampagne „Pack dein Studium“ seines Ministeriums gibt es schon länger, jetzt wurde sie für ukrainische Studierende erweitert. Eine Plakat-Aktion soll unter anderem in den Unterkünften mittels QR-Codes einen direkten Draht zu Informationen in deutscher, ukrainischer und englischer Sprache liefern. „Zuerst finden wir heraus, wo in Sachsen die individuellen Voraussetzungen einer Studentin oder eines Studenten am besten zum Studienangebot passen“, so Hofsäss. Danach werde die jeweilige Qualifikation geprüft.

Medizin-Plätze sind kaum zu kriegen

Die Chancen hängen freilich auch vom Fach ab. Medizin-Plätze sind eng reglementiert, das Zulassungsverfahren ist aufwendig. Für Alena Lahoshyna wird es kaum klappen, ihr Studium weitgehend nahtlos in Leipzig oder Dresden fortzusetzen. Sie überlege sich daher, sagt sie, auf ein anderes Fach zu wechseln, am liebsten auf Psychologie – und darauf zu hoffen, ihre ärztliche Ausbildung in nicht allzu ferner Zukunft doch wieder in der Ukraine aufnehmen zu können. Den Klimova-Zwillingen, die Sport-Lehrerinnen werden wollen, macht Hofsäss, selbst gelernter Pädagoge, dagegen Hoffnung. Zumal es für Spitzensportler ein eigenes Förderprogramm gebe.

Auch über Möglichkeiten der Studienfinanzierung informiert die „Pack dein Studium“-Kampagne. Neben Förderprogrammen der einzelnen Hochschulen hat das Wissenschaftsministerium das Georgius-Agricola-Stipendium auf Ukrainerinnen und Ukrainer erweitert. Bislang war es begabten Studierenden aus Polen, Ungarn, Tschechien und der Slowakei vorbehalten. Bis zu 800 Euro monatlicher Förderung sind im Einzelfall drin. Der Gesamtetat werde bei Bedarf aufgestockt, kündigte Gemkow an.

Es ist kein Zufall, dass der Minister und die beiden Professoren in der Erstaufnahme drei junge Studentinnen getroffen haben – und keinen Studenten. Der Begriff „Kommilitone“, der im deutschen Sprachraum nur noch im akademischen Bereich verwandt wird, gilt für Männer dort zurzeit im Wortsinn: „Waffenbruder“. Im Online-Seminar spreche sie mit Studierenden, die sich gleichzeitig als Soldaten bereithalten, berichtet Mariia Klimova. „Manchmal fehlt einer. Es ist schrecklich.“ Auch ihr Vater ist zu Hause geblieben.

Klar, da habe man irgendwie ein schlechtes Gewissen, ihm von den Trainingszeiten zu erzählen, die der Postschwimmverein Leipzig den Zwillingen jetzt gibt. „Aber Papa freut sich darüber“, sagt Oleksandra Klimova. Der Traum, bei den olympischen Spielen in zwei Jahren für eine freie Ukraine anzutreten, darf weiterleben.

Von Mathias Wöbking