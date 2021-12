In Coronazeiten retten Herz-Lungen-Maschinen Leben. Sensoren der halleschen Firma Sonotec überwachen mittels Ultraschalltechnologie den genauen Durchfluss in den Schläuchen. Auch in der Chipproduktion läuft ohne den Ultraschallspezialisten nicht viel. Jetzt erweitert das Familienunternehmen die Produktion.