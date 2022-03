Dresden

Auf den sächsischen Autobahnen wird in diesem Jahr wieder kräftig gebaut. Das umfasst sowohl Neubau als auch Instandsetzung. Konkrete Einzelheiten teilte am Montag die Niederlassung Ost der Autobahn GmbH mit. Laut Christian Milster, Leiter der Außenstelle Dresden, ist das Autobahnnetz zwar derzeit in einem guten Zustand. Aber: „Wir tun alles dafür, dass das auch so bleibt.“ Schließlich „nage der Zahn der Zeit“ nicht zuletzt durch den Schwerlastverkehr an den rund 1000 Kilometern Verkehrspur.

A 72 rückt noch näher an Leipzig heran

So wird beispielsweise auf der A 72 von Chemnitz nach Leipzig der Bauabschnitt von Borna-Nord bis Rötha abgeschlossen. Dazu soll die parallel verlaufende Bundesstraße 95 zurück gebaut werden. Auch auf dem letzten Abschnitt der Autobahn bis hin zur A 38 geht es weiter. Dort werden erste Brücken errichtet und die Straßenarbeiten beginnen. Ursprünglich sollte die Autobahn bereits zur Fußball-WM 2006 in Deutschland fertig sein. Vor allem Probleme mit dem durch den Bergbau unverdichteten Kippengelände sorgten aber immer wieder für Verzögerungen. Neuer Fertigstellungstermin ist nun das Jahr 2026.

Quelle: LVZ

Zwischen Treuen und Reichenbach wurden auf der selben Autobahn schon Instandhaltungsmaßnahmen gestartet, um den in Mitleidenschaft gezogenen Asphalt in beiden Fahrtrichtungen auf rund acht Kilometern zu erneuern. Diese Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum Ende des Jahres andauern. Dazu gehören auch Brücken und Entwässerungssysteme. Die Hauptbauphase beginnt jedoch erst im April. Dann gilt in dem besagten Abschnitt Tempo 80. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 28 Millionen Euro. Ein drittes knapp vier Kilometer langes Teilstück der A 72 wird schließlich auch noch zwischen dem Autobahnkreuz Chemnitz und der Anschlussstelle Chemnitz-Süd erneuert.

Neue Muldenbrücke wird gebaut

Auf der A 14 nach Dresden erfolgt der Baustart für die neue Muldebrücke bei Grimma. Dabei ist geplant, zunächst auf Behelfsunterbauten eine neue Fahrbahn südlich der jetzigen Brücke zu errichten. Der neue Überbau nimmt anschließend den gesamten Autobahnverkehr zwischen Leipzig und Dresden auf. Autofahrerinnen und -fahrer müssen dort mit Baustellenausfahrt und Geschwindigkeitsreduzierungen rechnen.

Danach können die alte Muldebrücke abgerissen und die neuen Pfeiler errichtet werden. Nach Fertigstellung des neuen nördlichen Überbaus wird der Verkehr dann mit vier Fahrstreifen dorthin verlegt. Zuletzt soll der neue südliche Überbau von den provisorischen auf die endgültigen Unterbauten. Nach jetzigem Stand wird die neue Muldebrücke 2027 fertig und insgesamt 68 Millionen Euro kosten. Ebenfalls auf der A 14 steht auch noch der Abschnitt zwischen Leisnig und Döbeln-Nord im Fokus, wo die Richtungsfahrbahn nach Dresden erneuert wird.

Auf der A 4 hinter Dresden wird es wieder eng

Die meisten Baustellen entstehen allerdings auf der A 4. So verschlingt allein die Sanierung des Autobahntunnels Königshainer Berge über 50 Millionen Euro. Dort soll ab August die Betriebs- und Verkehrstechnik erneuert werden. Dazu rechnet auch die Nachrüstung von Sicherheitstechnik, beispielsweise von Notrufnischen und Brandmeldeanlagen. Ab Sommer ist dort mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Gebaut wird ferner zwischen dem Autobahndreieck Dresden-West und Dresden-Neustadt, zwischen Schmölln und Glauchau-Ost bis kurz vor der Landesgrenze zu Thüringen, zwischen Bautzen-Ost und Bautzen-West sowie zwischen Kodersdorf und Bautzen-Ost. Auf der A 17 sind es beide Fahrbahnen zwischen Heidenau und Bahretal, die reparaturbedürftig sind.

„Wir bauen unter laufendem Verkehr“

Größere Einschränkungen für Autofahrerinnen und Autofahrer soll es während der Bauarbeiten aber nach Ansicht der Verantwortlichen von der Autobahn GmbH nicht geben. „Wir bauen fast immer unter laufendem Verkehr“, verspricht Ralf Herrmann, Leiter Bau und Erhaltung. Dauerstaufallen wie im vergangenen Jahr auf der A 4 bei Dresden seien zwar nicht zu befürchten, Verkehrseinschränkungen aber auch nicht zu vermeiden. Statt Beton werde häufig Gussasphalt bei den Reparatur-Arbeiten eingesetzt, der schneller verarbeitet werden kann und günstiger ist.

In den kommenden Wochen werde man neben den angekündigten Großbaustellen auch noch sehen müssen, welche Schäden der Winter hinterlassen hat, schränkt Sprecher Tino Möhring. „Schon möglich, dass die eine oder andere Baustelle noch dazukommt.“ Um das Autobahnnetz in Sachsen instand zu halten, werden in diesem Jahr über 130 Millionen Euro eingesetzt.

Von Roland Herold