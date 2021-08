Umfrage: Bereitschaft zur Transplantation steigt

Leipzig

Die Bereitschaft zur Organspende ist gestiegen. Eine repräsentative Umfrage der Barmer-Krankenkasse hat ergeben: 55 Prozent der Deutschen stehen einer Organspende offen gegenüber. In Sachsen verteilt die Krankenkasse unterdessen mehr als zwei Millionen Organspendeausweise an Haushalte. Denn: Noch immer werden mehr Spenderorgane gebraucht als zur Verfügung stehen. Derweil stellt sich die Entwicklung an den Leipziger Transplantationszentren je nach Organ unterschiedlich dar: Bei den Herzen gehen die Zahlen leicht nach oben, bei Lebern und Nieren leicht nach unten.

Kein „Richtig“ und kein „Falsch“

Die Barmer ruft die Menschen im Freistaat auf, sich zum Thema zu informieren und ihre Entscheidung auf einem Organspendeausweis zu dokumentieren. Damit könne den Angehörigen im Fall der Fälle eine große Belastung erspart bleiben. Landesgeschäftsführer Fabian Magerl sagt: „Es gibt hier kein ‚Richtig‘ oder ‚Falsch‘. Diese Frage kann jede und jeder nur für sich persönlich beantworten, und niemand hat das Recht, die Entscheidung zu kritisieren.“ Neben ihrer aktuellen Verteilaktion stellen die Barmer und andere Krankenkassen die Ausweise auch in ihren Geschäftsstellen und auf den Internetseiten zur Verfügung. Die Dokumente gibt es außerdem in vielen Apotheken, Arztpraxen und Krankenhäusern sowie online bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Unterschiedliche Entwicklung

Das Uniklinikum Leipzig (UKL) legte auf Anfrage Zahlen zur Entwicklung bei den Organtransplantationen vor. 2018 wurden 60 Lebern verpflanzt, 2019 waren es 34, im Folgejahr 36. In diesem Jahr gab es bislang 22 Leber-Transplantationen. Bei den Nieren kam das UKL 2018 auf 41 Transplantationen, in den Folgejahren waren es 44 (2019) und 37 (2020), in diesem Jahr bislang 17. In den Jahren 2019 und 2020 wurden am UKL außerdem jeweils zwei Bauchspeicheldrüsen verpflanzt. Am Helios-Herzzentrum Leipzig gab es 2018 insgesamt 21 Herz- und 70 Kunstherztransplantationen. 2019 waren es 33 (Herz) und 55 (Kunstherz). 2020 wurden 41 Herzen sowie 47 Kunstherzen verpflanzt, wie das Klinikum mitteilte. Das Uniklinikum Dresden konnte eine Anfrage zur Zahl der Transplantationen gestern nicht beantworten.

Von Björn Meine