Umfrage: Nur jeder Zehnte geht in Gottesdienst, Bischof Bilz: Kirchen in Sachsen bleiben offen

Leipzig

Die Debatte um die Corona-Ansteckungsgefahr durch Weihnachtsgottesdienste hat kurz vorm Fest an Schärfe zugenommen. Die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst, Ute Teichert, appellierte wegen der weiterhin hohen Zahl der Neuinfektionen an die Politik, Präsenzgottesdienste an den Feiertagen zu verbieten. Teichert sagte den Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe: „In diesem Jahr sollten Präsenzgottesdienste bundesweit untersagt werden.“ „Weil wir wissen, wie leicht sich das Virus gerade bei Gottesdiensten übertragen kann, dürfen wir zu Weihnachten angesichts der hohen Infektionszahlen kein zusätzliches Risiko eingehen“, fügte die Medizinerin hinzu.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland ( EKD), Heinrich Bedford-Strohm, will dagegen keine „generelle Absageempfehlung“ an die Gemeinden richten. „Das muss jetzt vor Ort entschieden werden.“ Bedford-Strohm verwies auf „extrem strenge Hygienekonzepte in den Gottesdiensten, die auch peinlichst genau eingehalten werden“. Der EKD-Ratschef sagte, es gebe Menschen, für die Gottesdienstübertragungen im Internet und im Fernsehen eine Alternative seien. Es gebe aber auch einsame Menschen, die einen Gottesdienst vor Ort benötigen, den sie gemeinsam mit anderen Menschen feiern. In Leipzig haben inzwischen einige Gemeinden ihre Gottesdienste abgesagt.

Sachsens Bischof Bilz : „Empfinde tiefen Schmerz“

Sachsens Landesbischof Tobias Bilz sagt: „Ich empfinde einen Schmerz im Blick auf alles das, was in diesem Jahr nicht sein kann.“ Die Kirchen in Sachsen werden an den Feiertagen aber offen sein für die Menschen, selbst wenn Gemeinden vor Ort entscheiden, auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. Viele Gemeinden seien dem Aufruf der Landeskirche gefolgt, die Kirchen zu Weihnachten geöffnet zu halten.

„Denen, die in diesem Jahr nicht in die Kirche gehen können oder wollen, möchte ich sagen: Weihnachten kann es überall werden“, so Bilz. Um die Weihnachtsbotschaft auch zu den Menschen in die Häuser zu bringen, hätten viele Kirchgemeinden in diesem Jahr Christvespern und Krippenspiele als Online-Angebot vorbereitet.

Etwa 30 bis 50 Prozent der Gemeinden sagen Christvespern ab

In Sachsen sind es laut Landeskirche zwischen einem Drittel und der Hälfte der Kirchgemeinden, die insbesondere zu Heiligabend auf Christvespern verzichten und stattdessen offene Kirchen anbieten. Im Bereich der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland (EKM) wird die Zahl der Absagen von Präsenzgottesdiensten an den Feiertagen ebenfalls auf bis zu 50 Prozent geschätzt. „Wir rechnen nicht mit dem üblichen „Ansturm“ auf die Weihnachtsgottesdienste. Viele Menschen werden kirchliche Angebote am Radio, Fernseher oder im Internet in Anspruch nehmen“, sagt EKM-Sprecher Friedemann Kahl.

Wo kurze Christvespern und Gottesdienste angeboten werden, wird es strenge Regeln wie Mund-Nasen-Schutz und ein Gesangsverbot geben. Zudem ist die Platzzahl in den Kirchen stark begrenzt, Voranmeldungen sind notwendig. geben. Wo sich Kirchgemeinden gegen Christvespern entschieden haben, werden die Kirchen oft zum individuellen Besuch und zum Gebet offen sein.

Umfrage : 72 Prozent verzichten auf Gottesdienstbesuch an Feiertagen

Doch ohnehin plant nur jeder Zehnte in diesem Jahr den Besuch eines Weihnachtsgottesdienstes. 72 Prozent wollen dagegen auf den Kirchgang zum Fest verzichten, der Rest ist noch unentschieden. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Erfurter Insa-Instituts unter 2500 Bundesbürgern, die im Auftrag der evangelischen Nachrichtenagentur Idea durchgeführt wurde.

Am ehesten wollen danach Gläubige der Freikirchen noch einen Gottesdienst besuchen: 28 Prozent planen das fest ein, nur knapp die Hälfte lehnt es rundweg ab. Bei Protestanten und Katholiken dagegen hält sich das Interesse auch angesichts der Ansteckungsgefahr mit 13 sowie 17 Prozent in engen Grenzen.

Das Interesse am Besuch des Weihnachtsgottesdienstes lag im vergangenen Jahr – vor der Corona-Pandemie – noch deutlich höher. Damals plante jeder Vierte einen Kirchgang, etwa 56 Prozent wollten darauf verzichten. Im eher kirchenfernen Osten war die Ablehnung aber auch schon 2019 größer: Hier wollten 64 Prozent zu Weihnachten einen weiten Bogen um die Kirche machen, nur für ganze 16 Prozent ist ein Gottesdienst oder ein Krippenspiel wichtig.

Von Olaf Majer